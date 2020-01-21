Получат миллионы? Экономист раскритиковал зарплаты госруководителей

В Украине руководители ряда государственных предприятий в 2020 году смогут получать ежемесячно зарплаты в размере около 1 млн гривен.

"Это только оклад, без премий. Я считаю, что такую зависимость надо убирать, все зарплаты/премии надо объявлять публично еще перед конкурсным отбором и жестко фиксировать в контракте с руководителем", – сообщил в Facebook экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Он обратил внимание, что размер зарплат руководителям государственных и коммунальных предприятий регламентируется постановлением Кабинета министров №859 от 19.05.1999.

Максимальный размер оклада руководителя предприятия устанавливается в кратности к минимальной ставке работника основной профессии.

"Чем больше доход предприятия или стоимость его активов или количество работников, то тем выше коэффициент кратности максимальной зарплаты. Например, если стоимость активов составляет более 30 млрд гривен или годовой чистый доход от реализации товаров (работ, услуг) составляет более 10 млрд гривен, или среднесписочная численность работников – более 20 тыс. человек, то применяется коэффициент до 200 минимальных должностных окладов (ставки) работника основной профессии", – добавил Компаниец.

Экономист отметил, что минимальный должностной оклад работника зависит от минимальной зарплаты в стране. Таким образом, увеличение "минималки" позволяет существенно увеличить выплаты руководителям государственных предприятий.

В Украине руководители ряда государственных предприятий в 2020 году смогут получать ежемесячно зарплаты в размере около 1 млн гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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