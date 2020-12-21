СМИ заподозрили Петрашко в 'раздаче' должностей в Минэкономразвития

Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко заподозрили в якобы причастности к тому, что должности в его ведомстве занимают люди, которые могут быть замешаны в "сомнительных бизнес-схемах".

Об этом пишет издание "Капитал". Как отмечают журналисты, Петрашко может быть замешан в назначении чиновников вне конкурса. Издание привело в пример, как в октябре 2020 года на должность главы Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей была назначена Владислава Магалецкая.

Ранее она занимала должность замминистра АПК по евроинтеграции при Алексее Павленко (который был министром с декабря 2014 года по апрель 2016-го).

"В 2019 году Магалецкая претендовала на должность министра АПК, пока ведомство не присоединили к Минэкономики. Говорят, будто тогда за ее назначение предлагались щедрые "чаевые". Но никто не взял", – отмечается в материале.

Позже, как утверждают авторы статьи, Петрашко подал кандидатуру Магалецкой на утверждение и якобы добился ее назначения без конкурса, только по собеседованию, в порядке исключения в связи с пандемией.

В ноябре, вновь без конкурса, на должность временно исполняющего обязанности председателя правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ) был назначен Андрей Власенко. Как сказано в материале, за пару недель до этого Петрашко уволил его с должности руководителя государственного предприятия "Укрлектравы" в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. На момент его увольнения налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн.

По информации издания, Власенко с женой являются учредителями целого ряда коммерческих структур: "Племенной завод "Плосковский", ООО "Броварской молочный альянс", ООО "Украина", ООО "Сиверский край", ООО "Компинвестбуд", ООО "Оникс". Некоторые фирмы переживают процесс ликвидации, по другим идет расследование коррупционных схем.

Также якобы с подачи Петрашко и.о. руководителя Государственной службы труда стал Виталий Сажиенко, который до июля 2019 года работал заместителем директора ГПЗКУ.

По информации издания, Петрашко и Сажиенко создали при помощи имеющихся у Гоструда рычагов воздействия на бизнес целую "схемную индустрию" якобы для получения теневой прибыли.

Также стало известно, что Петрашко решил назначить без конкурса главу Госрезерва. Так, председателя и его первого заместителя назначат просто путем заключения контракта. Об этом говорится в распоряжениях Кабинета министров №№ 1571 и 1572 от 16 декабря. Как сказано в распоряжении, Кабмин согласился с предложением Петрашко о необходимости назначить на вакантную должность председателя Госрезерва путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Напомним, народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что депутаты недовольны работой министра экономики Игоря Петрашко, который не имеет плана выхода из кризиса и проводит непонятную кадровую политику.

В свою очередь депутат фракции "Батьківщина" Валентин Наливайченко заявил, что за 8 месяцев работы Петрашко не сделал ни одного шага, чтобы помочь украинцам выжить во время карантина, и назвал его самым провальным министром экономики.