Россия почти достроила 'Турецкий поток', лишивший Украину транзита – СМИ

Болгарский участок трубопровода "Турецкий поток", по которому газ из России через Турцию должен поступать в Сербию, завершат в середине декабря. Российский проект уже лишил Украину 45% транзита газа.

Об этом сообщает болгарское издание Capital, передает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что газотранспортный оператор Bulgartransgaz подписал с подрядчиком Arkad дополнение к контракту, предусматривающее завершение работ 15 декабря.

Газопровод "Турецкий поток" напрямую соединяет газотранспортную систему Турции и России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Он позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

Субподрядчиками строительства, по данным Capital, выступают компании из России и Беларуси. А самим консорциумом Arkad, который ранее позиционировался как саудовский, руководит гражданин России Юрий Швецов.

Что представляет собой "Турецкий поток"

Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки – на границе Турции и ЕС.

Газопровод протяженностью 474 км диаметром 1200 мм должен пройти от границы Турции до Сербии.

Национальный газотранспортный оператор Венгрии FGSZ начал подготовительные работы для начала обязательного резервирования новых газотранспортных мощностей на маршруте из Сербии в Венгрию. Начало поставок в Венгрию запланировано на вторую половину 2021 года, выход на проектную мощность – во второй половине 2022 года, сообщается в недавнем меморандуме евробондов "Газпрома".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в 2020 году транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством "Турецкого потока". Так, было потеряно около 15 млрд кубометров газа-транзита.