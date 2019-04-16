СМИ слили имена новых глав таможни и налоговой

Первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов по результатам конкурса будет назначен на должность главы Государственной таможенной службы.
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве и налоговой, отметив, что конкурс завершится 23 апреля.
Согласно информации, заместитель министра финансов Сергей Верланов возглавит налоговую, а его заместителем станет Евгений Бамбизов, который сейчас находится на посту заместителя главы ГФС с приставкой "и.о."
В свою очередь журналист Евгений Плинский сообщил в Facebook, что на должность главы таможни помимо Нефьодова претендуют Евгений Гармаш и Андрей Саварец.
"Отличная тройка из которой можно не только выбрать руководителя, но и сформировать команду из двух замов. Каждый из троих хорош в каком-то вопросе", - считает он.
Сергей Верланов и Максим Нефьодов
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.
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