Что Украина пообещала МВФ: СМИ раскрыли условия

Раскрыты основные положения Меморандума об экономической и финансовой политике, который должны на днях согласовать украинское правительство, Нацбанк и МВФ ради получения транша на 5 млрд долларов.

Издание "Экономическая правда" выяснило, какие обязательства взяла на себя Украина перед международным кредитором.

Главное в документе:

названы реформы, которые необходимо осуществить в ближайшее время,

сказано, как преодолеть последствия коронавирусного кризиса,

что будет с ценами и будут ли расти тарифы на газ.

Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский tk.media

Бюджетная политика

Украинское правительство обязалось вернуть бюджетную дисциплину после преодоления последствий коронакризиса.

В краткосрочной перспективе фискальная политика будет направлена на устранение чрезвычайной ситуации в медицине и экономике. Зато в среднесрочной перспективе правительство обещает работать на обеспечение устойчивости бюджета.

Достичь устойчивости планируют благодаря профициту первичного бюджета на уровне 1-1,5% после кризиса. Это приведет к сокращению государственного долга до уровня ниже 60% ВВП.

Речь идет не о профиците сводного госбюджета. Первичный госбюджет от сводного отличается вычетом расходов на обслуживание долгов. Очевидно, сводный госбюджет останется дефицитным.

Тарифы на газ и отопление

Впервые в истории цена на газ для населения и теплокоммунэнерго определяются импортным паритетом. Сейчас цены на европейских хабах снизились до 15-летнего минимума, поэтому население Украины от этого выиграет.

Сейчас украинцы платят около 3 грн за кубометр газа, хотя весной 2019 цена составляла 8,55 грн. Рано или поздно цены на "голубое топливо" возрастут до прежних уровней и этот вопрос станет болезненным для власти.

В тексте Меморандума сказано, что украинская власть обязуется не устанавливать предельные цены на газ для населения, а применять рыночную схему ценообразования.

С 1 июля 2020 постановление Кабмина о спецобязательствах "Нафтогаза" по продаже газа для нужд населения потеряет силу.

Начиная с отопительного сезона 2020-2021 тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год накануне старта отопительного сезона. Правительство обещает, что тарифы будут отражать расходы на газ и сопутствующие расходы включая капитальные инвестиции на модернизацию теплосетей.

Для обеспечения безопасности поставок газа в случае волатильности оптовых цен будет создан Временный гарантирующий поставщик. ВГП будет избран на конкурсной основе в июне.

Зарплаты в госкомпаниях

Отдельным пунктом в Меморандуме упоминается установления предельной границы зарплат в госорганах и на госпредприятиях.

"Этот максимум (47 тыс. гривен в месяц. - Ред.) должен быть отменен до конца июня, поскольку меры по сдерживанию (последствий карантина. - Ред.) постепенно ослабляются", – говорится в тексте Меморандума.

Минфин обещает, что любое перевыполнение плана по доходам будет направлено на сокращение госдолга, увеличение инвестиций в инфраструктуру или повышение социальных выплат.

Гарантированный минимальный доход и пенсионная реформа

Одним из маяков для получения второго и третьего траншей МВФ будет создание гарантированного минимального дохода. В новую схему будут объединены отдельные существующие социальные выплаты.

Размер гарантированного минимального дохода будет увеличен по сравнению с нынешними минимальными выплатами пенсионерам и безработным. В частности, Минсоцполитики усилит проверку получателей социальных выплат для улучшения ее адресности.

В тексте Меморандума также упоминаются обязательства Кабмину подготовиться ко второму уровню пенсионной реформы – введение частных накопительных пенсионных систем.

Рост цен

"Надежный гибкий режим инфляционного таргетирования закрепит инфляционные ожидания, что позволит НБУ лучше сгладить экономические циклы... Мы позаботимся о том, чтобы... оставались неизменными... целевые показатели инфляции и принципы монетарной политики", – говорится в обещании Украины Фонду.

Рост цен может ускориться из-за последствий карантина и расходов на медицину, предупреждает НБУ. Регулятор готов скорректировать учетную ставку, чтобы в течение 9-18 месяцев показатель инфляции вернулся к цели 5% +- 1%.

Реформа налоговой системы

Увеличение доходной части госбюджета может произойти благодаря реформированию налоговой системы. Улучшений в налоговом и таможенном администрировании будут достигать устранением налоговых разрывов, расширением налоговой базы и сокращением возможностей для уклонения от уплаты налогов.

В течение действия программы stand by правительство не собирается вводить новые налоговые льготы или привилегии. Также речь идет о создании безналоговых зон.

С 2021 физлица-предприниматели на упрощенном режиме обязаны будут использовать кассовые аппараты. Государство проверит предпринимателей на предмет злоупотребления упрощенным режимом и рассчитывает, что многие представители бизнеса начнут платить больше налогов.

Банковская система

НБУ временно отложил требование к достаточности капитала и ежегодному стресс-тестированию банков. Но любое снижение коэффициента достаточности капитала "должно сопровождаться надежным планом восстановления капитала", говорится в Меморандуме.

Как только кризис утихнет, НБУ проведет проверку качества активов.

"Мы попросим банки с недостаточной капитализацией разработать план... для восстановления коэффициентов достаточности капитала. Мы примем меры надзора за деятельностью банков, которые не выполняют свои планы действий", – предупредили в НБУ.

Стабильность Национального банка

МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.

Так, Украина обязуется избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей. Как известно, каденция действующего председателя правления НБУ Якова Смолия заканчивается в 2025 году.

Продолжение медреформы

Важным маркером продолжения сотрудничества с МВФ будет продолжение медицинской реформы, а именно финансирование вторичного звена и специализированной помощи.

"Мы завершим описание пакета медицинских услуг, финансируемого Национальной службой здоровья Украины... и будем контролировать спрос с помощью финансовых стимулов для поставщиков услуг, одновременно предоставляя возможность вводить доплаты для пациентов", – говорится в Меморандуме.

Кроме того, вскоре стартует "пилот" по закупкам лекарств через новосозданное госпредприятие "Медицинские закупки Украины". Система будет работать на базе ProZorro.

Приватизация госпредприятий

"Мы по-прежнему привержены нашей стратегии реформированию государственных предприятий, направленной на значительное сокращение сектора ГП" – заявлено в Меморандуме.

В декабря 2020 года попытаются продать два больших госпредприятия, а в июне 2021 – еще три. Речь идет об "Одесском припортовом заводе", ОГОК, "Центрэнерго", "Электротяжмаше", шахте "Краснолиманская" и "Президент-Отеле".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает, что МВФ одобрит кредитный пакет в размере $ 5 млрд на заседании правления 5 июня, а первый транш на сумму $ 1900000000.

Впоследствии эту дату подтвердил и министр финансов Сергей Марченко.