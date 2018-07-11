"Сместить Захарченко": раскрыты планы России по смене руководства "ДНР"

Российские кураторы активизировались в вопросе смены руководства так называемой Донецкой народной республики, в том числе и ее главаря Александра Захарченко.

"В этом контексте обращает на себя внимание начатая Кремлем информационная кампания, направленная на популяризацию идеи возвращения Донбасса в состав Украины при условии "параллельной смены власти" (отстранение президента и правительства Украины и властной верхушки "ДНР"), – пишет в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, в рамках данной кампании руководитель пророссийского движения "Свои", активный участник "русской весны", бывший сотрудник "МГБ ДНР" Д. Лотов и бывший работник "ГРУ МО ДНР" А. Комов принимают меры по дискредитации Захарченко.

При этом, Лотов планирует получить контроль над ячейками ОО "Оплот", действующих в России и в "ДНР".

"Главарями "ДНР", по требованию кураторов из ФСБ РФ, предоставлено негласное распоряжение об увольнении из органов т.н. "государственной власти ДНР" лиц, посещающих и имеющих родственников на территории, контролируемой Украиной. Данные лица, по мнению российских спецслужб, могут заниматься разведывательно-подрывной деятельностью в ОРДО по заданию спецслужб Украины", – резюмировал Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен важный нюанс в планах Кремля в "ДНР".