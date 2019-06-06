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"Смертельная угроза": в ЕС предупредили о новой опасности России

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Энергетическое взаимопонимание между Россией и Германией, которое символизирует инвестиция газопровода "Северный поток-2" , противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.

"Список вызовов, перед которыми стоят страны Центрально-Восточной Европы, с каждым годом тревожно удлиняется", – заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский, передает "Польское радио".

По его словам, необходимо вовремя увидеть вызовы и на них реагировать, поскольку если не заметить – вызовы могут стать смертельными угрозами.

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"Из-за российской угрозы государства восточного фланга НАТО чрезвычайно зависят от трансатлантического единства. Разделение между ядром Европейского Союза и США, который углубляется, отношения между Вашингтоном и Анкарой, брекзит – это, без сомнения, вызовы, с которыми мы должны справиться", – отметил Карчевский.

"В нашем интересе – ослаблять все возможные напряжения, которые появляются на этих линиях", – резюмировал маршал польского Сената.

Инвестиция газопровода "Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.

Инвестиция газопровода "Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.

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Тема
Северный поток-2
Место
Польша
Тег
Новости России
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