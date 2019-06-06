"Смертельная угроза": в ЕС предупредили о новой опасности России

Энергетическое взаимопонимание между Россией и Германией, которое символизирует инвестиция газопровода "Северный поток-2" , противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.
"Список вызовов, перед которыми стоят страны Центрально-Восточной Европы, с каждым годом тревожно удлиняется", – заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский, передает "Польское радио".
По его словам, необходимо вовремя увидеть вызовы и на них реагировать, поскольку если не заметить – вызовы могут стать смертельными угрозами.
"Из-за российской угрозы государства восточного фланга НАТО чрезвычайно зависят от трансатлантического единства. Разделение между ядром Европейского Союза и США, который углубляется, отношения между Вашингтоном и Анкарой, брекзит – это, без сомнения, вызовы, с которыми мы должны справиться", – отметил Карчевский.
"В нашем интересе – ослаблять все возможные напряжения, которые появляются на этих линиях", – резюмировал маршал польского Сената.
Инвестиция газопровода "Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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