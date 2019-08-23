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"Смердит русским миром": в Крыму забили тревогу из-за мусорного коллапса

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В оккупированном Крыму жители Ялты жалуются на серьезные проблемы с мусором в городе.

"Уважаемая администрация Ялты – сделайте пожалуйста что-нибудь с мусорными баками на набережной! Были на День города – воняло на десять метров. Просто жуть!" – цитирует жалобы блогер Крымский бандеровец в Twitter.

"Разве нельзя что-то придумать? Перенести в другое место или на худой конец чем-нибудь закрыть это уродство в самом центре набережной! Были в Ялте 2011 и 2013 году – не припомню, чтобы такое было на набережной!" – сообщила туристка.

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"Крым. Понаехавшие жалуются, что на набережной Ялты теперь смердит русским миром, чего до оккупации не наблюдалось", – резюмировал Крымский бандеровец.

Жители Ялты жалуются на серьезные проблемы с мусором в городе

Жители Ялты жалуются на серьезные проблемы с мусором в городе

Крымский бандеровец Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Крым оказался на грани экологической катастрофы из-за количества мусора.

В частности, в Керчи в начале 2019 года, из-за не вывоза мусора коммунальными службами, во всех районах города переполнены мусорные контейнеры и территория рядом с ними. На некоторых центральных улицах Керчи мусор начали складывать посреди пешеходных зон.

Экологи забили тревогу, что через несколько лет полуостров может превратиться в огромную помойку.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Ялта
Теги
Новости Крыма Крым
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Забыли рагули как выглядит мусорный коллапс? погуглите "мусор Львов фото"
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