Smart Energy заявила о давлении на бизнес: пришла "инвестиционная няня"

Сотрудники НАБУ пришли с обысками в центральный офис группы компаний Smart Energy (входит в Смарт-Холдинг), а также в офис в селе Яхныки (Полтавской области).

Как сообщили в компании, обыски проводятся на основании определения следственного судьи антикоррупционного суда Хамзина Т.Р.

Исходя из текста определения, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в криминальном производстве о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия" (далее "Аркона") , о покупке которой заявила Enwell Energy (бывш. Regal Petroleum, входит в группу Smart Enegy) на Лондонской фондовой бирже в марте.

В компанию Smart Energy пришли с обысками apostrophe.ua

В Smart Energy заявляют о необоснованном давлении на британского инвестора и на весь бизнес группы.

"Как мы понимаем, у НАБУ есть некие претензии к должностным лицам Госгеонадра и "Аркона Газ-Энергия". НАБУ рассматривает законность получения данной компанией лицензии на добычу углеводородов несколько лет назад. Enwell Energy купила "Аркону" в марте этого года, соблюдая все законные процедуры, требования украинского законодательства и Лондонской фондовой биржи. Правоохранителям потребовались документы, касающиеся сделки, о чем они делали предварительный запрос. Не совсем понятна связь между получением лицензии, действиями должностных лиц Госгеонадр, "Арконы" и недавней сделкой. Но мы своевременно уведомили представителей НАБУ, что все документы, как и положено, находятся во владении лондонской Enwell Energy. Куда правоохранителям и стоит обращаться. Компании, которые находятся в киевском офисе и в Полтавской области не являются сторонами сделки. Тем не менее, НАБУ, обладая данной информацией, прибегло к крайней мере – обыскам, которые заблокировали деятельность всей группы", –пояснил генеральный директор Smart Energy Сергей Глазунов.

В компанию Smart Energy пришли с обысками apostrophe.ua

По его словам, детективы НАБУ "заблудились в трех соснах" и настойчиво обращаются к третьим лицам, которые не являются владельцами искомых документов. Гендиректор компании также подчеркнул, что незаконность данных действий очевидна.

"В определении четко указаны документы, которые могут изыматься, а также периметр, где могут проводиться следственные действия. По документам – я сказал выше, им надо было обращаться по адресу. А что касается сегодняшних обысков, то они проводятся в офисах компаний, которые не имели никакого отношения к покупке "Арконы". Блокируется их хозяйственная деятельность. Осуществляется давление на британского инвестора. Вот такая "инвестиционная няня". Мы сотрудничаем со следствием, предоставляем всю информацию по первому требованию и не видим необходимости в таких экстраординарных действиях со стороны НАБУ", – сказал Глазунов.

В компанию Smart Energy пришли с обысками apostrophe.ua

Генеральный директор Smart Energy отметил, что компании, которые входят в группу Smart Energy, только за 6 месяцев этого года уплатили в бюджеты всех уровней более полумиллиарда гривен.

"Я публично не раз заявлял, что мы уверены в законности получения лицензии "Арконой". Решение о сделке мы принимали на основании решения вынесенного Верховным судом, подтвердившего законность и правомерность выдачи лицензии. Тогда истцом выступала Генпрокуратура. Суд ими проигран во всех инстанциях, в т.ч. в высшей. Сделку также сопровождали юридические консультанты, которые не увидели никаких рисков. Теперь эти же обстоятельства расследует НАБУ. Мы видим в этом заинтересованность акционеров "Укрнафты", что подтверждается поданным иском в админсуд от этой компании. И опять правоохранительные органы используются в интересах частных лиц. Мы будем предавать гласности все факты незаконного давления на наш бизнес", – подчеркнул Глазунов.

В Постановлении Верховного суда Украины от 15.10.2019, которым признана правомерность выдачи спецразрешения ООО "Аркона Газ-Энергия", прямо указано, что "доводы третьего лица (НАБУ), привлеченного к участию в деле постановлением апелляционного суда от 15 января 2019 года, опровергнуты судом апелляционной инстанции и поддержаны в мотивировочной части решения Верховного Суда".

В НАБУ пока отказались комментировать следственные действия до их окончания.