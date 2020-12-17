В Украине появятся инвестиционные 'няни' от Зеленского: 'слуги' приняли президентский законопроект

Монобольшинство Верховной Рады приняло президентский законопроект №3760, который предусматривает создание инвестиционных "нянь" для бизнеса со значительными инвестициями.

"За" документ проголосовали 252 нардепа. В частности, из них 221 голос дали члены президентской фракции "Слуга народа", а 20 голосов – депутатская группа "Довіра" (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

Законопроект, в частности, предусматривает господдержку инвестору в форме:

налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования;

предоставление права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям;

обеспечения объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

Общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Перечень требований к компаниям, претендующим на господдержку:

размер инвестиций в проект должен составлять не менее 20 млн евро;

проект реализируется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);

в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой работников не менее чем на 15% выше средней зарплаты в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;

срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Перечень компаний, которые не могут претендовать на "инвестнянь":

компании, которые не раскрыли информацию о конечном владельце;

компании, в которых более 50% акций принадлежат офшорным компаниям;

компании с более 10% акций из государства-агрессора (России) и компании, зарегистрированные в России;

компании, в отношении которых Украина применила санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект об "инвестиционных нянях". Также он пообещал, что осенью будет открыт Инвестиционный офис, который заменит все госпредприятия в этом направлении при органах власти.

Зеленский решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются расследованием экономических преступлений, в единый орган финансовых расследований.

1 июля на заседании Национального совета реформ Украины представили законопроект о "инвестиционных нянях".

Впоследствии стало известно, что украинские компании также смогут воспользоваться услугами "инвестиционной няни". Но тех, кто может попасть под условия программы, в Украине всего несколько сотен.