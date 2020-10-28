"Слуги народа" захотели повысить лимит на посылки

"Слуга народа" разрабатывает законопроект о повышении лимита на безналоговые отправления международных посылок из-за рубежа в Украину со 100 до 150 евро.

"Мы предлагаем увеличить базу обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в адрес получателя", – пишет в Telegram-канале народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, уменьшение беспошлинного лимита до 100 евро привело к стремительному сокращению импортных отправлений, уменьшение доходов международных почтовых и международных экспресс-перевозчиков, активизации "серых" схем ввоза товаров на таможенную территорию Украины.

Нардеп также отметила, что опыт других стран подтверждает, что в случае понижения лимита расходы государственных органов на организацию сбора налогов превышают поступления в бюджет.

Например, федеральное правительство Канады тратит более 160 млн долларов на оформление посылок со стоимостью товаров в диапазоне от 20 до 80 долларов и получает от этого только 40 млн долларов сборов.

Василевская-Смаглюк добавила, что предложение повысить лимит было поддержано операторами почтовой связи, экспресс-перевозчиками и профильными ассоциациями.

По состоянию на среду, 28 октября, соответствующий законопроект еще не был подан в Верховную Раду.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения налогового кодекса, касающиеся налогообложения посылок из-за рубежа. Если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель обязан уплатить налог на добавленную стоимость.