"Слуги народа" захотели ликвидировать миллионные зарплаты в госпредприятиях

Валентина Гембарская Экономика 11:41, 2.11.2020 Обновлено: 12:01, 2.11.2020

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, ограничивающий размер заработных плат в наблюдательных советах государственных предприятий.

Проект закона №4199-1 уже появился на сайте парламента. Автором значится нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко, также в соавторах: Дмитрий Натахула, Игорь Васильковский и Андрей Мотовиловец.

Законопроект №4199-1
Сайт Верховной Рады

Что предусматривает:

  • лимит в 30 минимальных зарплат (150 тыс. гривен) для прибыльных предприятий и банков

  • 15 минималок (75 тыс. гривен) – для убыточных.

Ограничение хотят распространить не только на оклады, но и на поощрительные и компенсационные выплаты.

Также предлагается:

  • установить ограничение на количество иностранцев в наблюдательных советах,

  • обязать их подавать декларации о доходах,

  • обязать их присутствовать на всех заседаниях наблюдательного совета.

Согласно законопроекту, больше половины членов наблюдательного совета должны быть гражданами Украины, проживающими в стране последние пять лет и владеющими украинским языком.

Также все члены наблюдательных советов должны иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование и опыт работы в управлении субъектами хозяйствования – юридическими лицами со штатом более 500 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми также были урезаны зарплаты государственных служащих, в частности – судей.

  • Позже Конституционный суд Украины принял решение относительно постановления Кабинета министров о введении карантина. Согласно ему, был признан неконституционным закон о внесении изменений госбюджета на 2020 год, а производство в отношении документа правительства было закрыто.

  • 28 августа Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат чиновников на время действия карантина, которое было установлено законом о внесении изменений в государственный бюджет.

  • 16 сентября Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

  • 3 октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3991, принятие которого дает возможность Кабинету министров отменять ограничения максимальных заработных плат для чиновников, менеджеров государственных предприятий и членов наблюдательных советов.

  • 28 октября Кабинет министров снял ограничения на зарплату в 10 минимальных для руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

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