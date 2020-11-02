"Слуги народа" захотели ликвидировать миллионные зарплаты в госпредприятиях
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, ограничивающий размер заработных плат в наблюдательных советах государственных предприятий.
Проект закона №4199-1 уже появился на сайте парламента. Автором значится нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко, также в соавторах: Дмитрий Натахула, Игорь Васильковский и Андрей Мотовиловец.
Что предусматривает:
лимит в 30 минимальных зарплат (150 тыс. гривен) для прибыльных предприятий и банков
15 минималок (75 тыс. гривен) – для убыточных.
Ограничение хотят распространить не только на оклады, но и на поощрительные и компенсационные выплаты.
Также предлагается:
установить ограничение на количество иностранцев в наблюдательных советах,
обязать их подавать декларации о доходах,
обязать их присутствовать на всех заседаниях наблюдательного совета.
Согласно законопроекту, больше половины членов наблюдательного совета должны быть гражданами Украины, проживающими в стране последние пять лет и владеющими украинским языком.
Также все члены наблюдательных советов должны иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование и опыт работы в управлении субъектами хозяйствования – юридическими лицами со штатом более 500 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми также были урезаны зарплаты государственных служащих, в частности – судей.
Позже Конституционный суд Украины принял решение относительно постановления Кабинета министров о введении карантина. Согласно ему, был признан неконституционным закон о внесении изменений госбюджета на 2020 год, а производство в отношении документа правительства было закрыто.
28 августа Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат чиновников на время действия карантина, которое было установлено законом о внесении изменений в государственный бюджет.
16 сентября Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.
3 октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3991, принятие которого дает возможность Кабинету министров отменять ограничения максимальных заработных плат для чиновников, менеджеров государственных предприятий и членов наблюдательных советов.
28 октября Кабинет министров снял ограничения на зарплату в 10 минимальных для руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий.