"Слуги народа" захотели ликвидировать миллионные зарплаты в госпредприятиях

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, ограничивающий размер заработных плат в наблюдательных советах государственных предприятий.

Проект закона №4199-1 уже появился на сайте парламента. Автором значится нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко, также в соавторах: Дмитрий Натахула, Игорь Васильковский и Андрей Мотовиловец.

Что предусматривает:

лимит в 30 минимальных зарплат (150 тыс. гривен) для прибыльных предприятий и банков

15 минималок (75 тыс. гривен) – для убыточных.

Ограничение хотят распространить не только на оклады, но и на поощрительные и компенсационные выплаты.

Также предлагается:

установить ограничение на количество иностранцев в наблюдательных советах,

обязать их подавать декларации о доходах,

обязать их присутствовать на всех заседаниях наблюдательного совета.

Согласно законопроекту, больше половины членов наблюдательного совета должны быть гражданами Украины, проживающими в стране последние пять лет и владеющими украинским языком.

Также все члены наблюдательных советов должны иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование и опыт работы в управлении субъектами хозяйствования – юридическими лицами со штатом более 500 человек.

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