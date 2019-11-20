"Слуги народа" упростили вырубку Карпат: экологи забили тревогу

Экологи заявили, что законопроект №0873 о запрете на сплошную вырубку лесов на горных склонах Карпатского региона снимает мораторий на проведение рубок и позволяет использовать для заготовки и вывоза гусеничные тракторы.

После первого чтения документ действительно отвечал задекларированной цели и вносил запрет на проведение сплошных рубок оздоровления и формирования лесов. Однако народные депутаты Олег Бондаренко ("Слуга народа") и Степан Ивахив (депутатская группа "За будущее") внесли правки, которые упрощают вырубку, сообщает организация "Экология. Право. Человек".

В частности, проект закона:

снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в отдельных категориях лесов (в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров над уровнем моря, в берегозащитных участках леса и т.п.);

не вводит запрета на проведение сплошных санитарных рубок, позволяет проведение постепенных рубок главного пользования (которые по факту не сильно отличаются от сплошных)

позволяет использование любых видов техники для проведения лесозаготовки.

В связи с этим представители ЭПЧ призвали Офис президента не подписывать соответствующий документ и вернуть его на доработку Верховной Раде с предложениями запретить любые рубки главного пользования и любые сплошные рубки оздоровления и формирования лесов в отдельных категориях лесов в Карпатах.

Экологи заявили, что законопроект №0873 снимает мораторий на проведение рубок и позволяет использовать для заготовки и вывоза гусеничные тракторы

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

В середине июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут поломаны.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

В частности, №5495 будет ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

Документ также предусматривает, что перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За аналогичное действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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