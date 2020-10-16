"Слуги народа" сорвали принятие госбюджета-2021

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что 20 октября проект государственного бюджета Украины на 2021 год проголосован не будет.

По его словам, главная причина в том, что "Слуги народа" не смогли собрать кворум – на заседании бюджетного комитета появились 11 людей из 18 необходимых. Соответствующее заявление депутата было опубликовано на его Telegram-канале.

"Бюджетный комитет не может собраться сегодня, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2021 год. А значит, сюрприз-сюрприз – 20-го бюджет никто голосовать не будет", – написал Железняк.

До этого депутат от фракции "Голос" сообщал, что у "Слуги народа" не хватает голосов даже на первое чтение – перед выборами есть только 210-220 человек.

Позже народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram заявил, что из 19 "Слуг народа" присутствовали только пять – Леся Забуранная, Анна Пуртова, Роман Каптелов, Юрий Кузбит и Юрий Аристов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.

Документ предполагает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.