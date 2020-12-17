"Слуги народа" приняли скандальный законопроект о снижении НДС для аграриев: бюджет потеряет миллиарды

"Слуги народа" приняли во втором чтении лоббистский законопроект №3656 о снижении НДС для аграриев с 20% до 14% на отдельные виды продукции. По примерным оценкам, от инициативы бюджет будет терять 7 млрд грн в год.

"За" соответствующее решение проголосовало 255 народных депутатов. Из них 169 голосов дали члены президентской фракции монобольшинства "Слуга народа", 16 голосов – ОПЗЖ, 18 голосов – "Европейская солидарность", 11 голосов – "Батьківщина", 15 голосов – "За майбутнє" (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

Рада снизила НДС для аграриев

"В данном перечне есть только те товары, которые не продаются в розницу, то есть те, на которые не может быть налогообложение ставкой НДС. НДС для таких товаров, как зерно или сырая нефть, – это всего лишь депозит, который потом или возмещается, или превращается в другие товары по ставке 20% НДС", – отметил народный депутат Марьян Заблоцкий, представляя документ в парламенте.

Документ предусматривает снижение НДС на такие виды продукции:

на крупный рогатый скот и живых свиней,

цельное молоко,

пшеницу,

рожь,

ячмень,

овес,

кукурузу,

соевые бобы,

сахарную свеклу,

семена льна,

сурепки,

рапса,

подсолнечника,

семена и плоды других масличных культур.

В первом чтении законопроект был принят Верховной Радой 17 сентября 2020 года. СМИ ранее называли документ лоббистским в пользу аграрных олигархов – группы "Кернел" Веревского-Хомутынника.

СМИ называли имена лоббистов законопроекта – нардеп из группы "Довіра" Олег Кулинич, глава депутатской группы "За майбутнє" Игорь Палица.

"И именно Кулинич и Палица инициировали постановление об отставке Гетманцева с поста главы комитета. Ведь тот выступил категорически против законопроекта №3656 и призвал членов комитета не поддерживать его. И у него было большинство поддержки, но в дело вмешались уже упомянутые лоббисты. Депутатов комитета под давлением и уговорами убедили документ поддержать", – сообщало издание "Гордон".

В случае принятия законопроекта №3656 госбюджет потеряет значительные поступления. "Бюджет Украины ежегодно будет терять 7 млрд грн, которые раздерибанят между собой владельцы агрохолдингов. Перерабатывающая промышленность не выстоит, так как выгоднее будет продавать сырье, и в конце концов мы превратимся в сельскохозяйственный сырьевой придаток", – констатировало издание.

По информации телеграм канала "Легитимный", многие чиновники Офиса Президента помогали собрать нужное количество голосов под этот лоббистский законопроект. Потому что поддержка его была включена в кулуарные торги.

Результаты поименного голосования за законопроект:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вокруг законопроекта разгорелся скандал. 18 листопада в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4393 об увольнении народного депутата от "Слуги народа" Данила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он сам заявил, что постановление связано с тем, что он выступил категорически против законопроекта об уменьшении ставки НДС для аграриев.