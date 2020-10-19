"Слуги народа" провалили рассмотрение Бюджета-2021: все подробности

Монобольшинство "Слуги народа" не сможет рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2021 год во вторник, 20 октября.

"Так как нет комитета не будет и рассмотрения бюджета завтра. Но обещают все-таки не допустить "бюджетной ночи". Будем смотреть", – сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, в планах Верховной Рады на завтра лишь выступление фракций и президента Владимира Зеленского.

В то же время председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что в парламенте не будет "бюджетной ночи".

"В законе действительно до 20 октября мы должны рассмотреть и нам очень хотелось те сроки, которые предусмотрены Бюджетным кодексом, соблюдать так же, как мы это сделали в прошлом году, но в законе есть несколько сроков – предельный срок для принятия бюджета – это 1 декабря", – сообщил Гетманцев в комментарии УНИАН.

"И я думаю, что если мы даже не рассмотрим в первом чтении 20 октября, то мы успеем его рассмотреть в целом до 1 декабря и сделаем так, чтобы не было самого страшного – "бюджетной ночи", когда в бюджетный закон проходят любые поправки, которые депутат даже не в состоянии заметить и не понимает, за что голосует", – подчеркнул он.

Кроме того, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что проект государственного бюджета Украины на следующий год рассмотрят в начале ноября.

"Надеюсь, в ближайшее время он будет подготовлен, и после того, как пройдут выборы, и мы, согласно плану графика нашей работы, возвратимся в Верховную Раду с 3 ноября. И я уверен, что мы сможем рассмотреть этот законопроект", – отметил Разумков.

Спикер добавил, что на прошлой неделе не состоялось заседание бюджетного комитета по техническим причинам, и "согласно действующему законодательству, документ, который должны были рассматривать завтра, не готов".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.

Документ предполагает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.