"Слуги народа" проголосовали за "коронавирусные" доплаты работникам лабораторий

Роман Груша Экономика 12:42, 18.12.2020 Обновлено: 13:45, 18.12.2020

Верховная Рада проголосовала за законопроет №4464 относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалам с высшим немедицинским образованием, которые работают в системе здравоохранения (в частности специалистам лабораторий).

Авторами законодательной инициативы документа является группа парламентариев во главе с Галиной Янченко – народным депутатом от партии "Слуга народа". В первом чтении и за основу документ поддержали 283 депутата, свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования – доскрольте до конца страницы).

Прежде всего изменения касаются таких профессий как бактериолог, вирусолог, биолог и т.п., которые предоставляют спектр медицинских услуг, что и врачи в лабораториях.

Прогнозируется, что принятие проекта закона будет способствовать снижению кадрового дефицита учреждений здравоохранения.

Кроме доплат, такие профессионалы также получат социальные гарантии на:

  • обязательное страхование за счет владельца заведения здравоохранения;

  • социальную помощь со стороны государства в случае потери трудоспособности, наступившей в связи с выполнением профессиональных обязанностей;

  • сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск;

  • льготные условия пенсионного обеспечения.

В первом чтении и за основу документ поддержали 283 депутата

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

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