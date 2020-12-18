'Слуги народа' проголосовали за 'ковидные' доплаты работникам лабораторий

Верховная Рада проголосовала за законопроет №4464 относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалам с высшим немедицинским образованием, которые работают в системе здравоохранения (в частности специалистам лабораторий).

Авторами законодательной инициативы документа является группа парламентариев во главе с Галиной Янченко – народным депутатом от партии "Слуга народа". В первом чтении и за основу документ поддержали 283 депутата, свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования – доскрольте до конца страницы).

Прежде всего изменения касаются таких профессий как бактериолог, вирусолог, биолог и т.п., которые предоставляют спектр медицинских услуг, что и врачи в лабораториях.

Прогнозируется, что принятие проекта закона будет способствовать снижению кадрового дефицита учреждений здравоохранения.

Кроме доплат, такие профессионалы также получат социальные гарантии на:

обязательное страхование за счет владельца заведения здравоохранения;

социальную помощь со стороны государства в случае потери трудоспособности, наступившей в связи с выполнением профессиональных обязанностей;

сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск;

льготные условия пенсионного обеспечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.