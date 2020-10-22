'Слуги народа' решили защитить украинцев от навязчивых коллекторов: что нужно знать

Группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде проект закона, ужесточающий регулирование коллекторской деятельности и защищающий украинцев от их произвола.

Законопроектом №4241 нардепы хотят обязать их соблюдать этические нормы поведения.

Автором документа является нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Среди авторов также указан глава комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Пресс-служба Национального банка Украины указала, что над документом работали народные депутаты, НБУ и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Законопроект предусматривает:

украинцев будут предупреждать о возможности привлечения коллекторов еще на этапе подписания договора о кредите

на сайте кредитодатель должен публиковать всю информацию о коллекторской компании

коллекторы будут обязаны соблюдать правила этического поведения

перечень способов взаимодействия коллекторов с должником

ограничат частоту взаимодействия с должником, а за нарушение будут наказывать штрафом

реестр коллекторских компаний

Важное нововведение: банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о потребительском кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежа по кредиту. Кредитор также будет обязан публиковать на сайте и в местах предоставления услуг данные о коллекторской компании.

"То есть, еще до подписания кредитного договора потребитель должен получить исчерпывающую информацию о компании, с которой предстоит урегулировать просроченную задолженность", – объяснили в НБУ.

Кроме того, коллекторы будут обязаны соблюдать требования к этическому поведению при взаимодействии с потребителем. Законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финансовых услуг. Документ также ограничивает максимальную частоту такого взаимодействия. При этом за нарушение этих требований предусмотрены штрафы или исключения из реестра.

В частности, предлагается создать публичный Реестр коллекторских компаний, который будет вести НБУ. Законопроект должен обязать все компании, занимающиеся урегулированием проблемной задолженности, привести свою деятельность с его требованиями и зарегистрироваться в общем реестре.

Согласно законопроекту, НБУ будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей. Таким образом НБУ контролировать выполнение коллекторами законов, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, рассматривать их обращения. Также регулятор сможет штрафовать или исключать нарушителей из Реестра коллекторских компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекторы не имеют права звонить или угрожать по поводу просроченных кредитов родственникам или соседям должника, если они не являются поручителями. Если они так делают, то нарушают закон.

Украинцам названивают коллекторы, которые представляются сотрудниками компании "Є Гроші", и требуют заплатить долг за их коллег, которые якобы брали кредит и не вернули его.

Украинцы, у которых нет денег для немедленного возврата кредита, имеют право договариваться с коллекторами по смягчению условий выплат. Если от коллекторов поступают угрозы, их можно записывать на аудио или видео и обязательно обращаться в полицию.