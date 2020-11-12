"Слуги народа" предложили изменить закон о казино в Украине

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Марусяк подал в Верховную Раду законопроект №4351, который направлен на устранение противоречия в законе об игорном бизнесе.

Закон "О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр" содержит ряд технических ошибок, положений, которые не согласуются между собой и образуют коллизии. Об этом говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте парламента.

Автор документ отметил, что это позволит создать комиссию по регулированию азартных игр в Украине, запустить процесс выдачи лицензий для организации и проведения игр и усовершенствовать регулирование.

По словам Марусяка, наличие существующих коллизий может привести к негативным последствиям относительно функционирования комиссии по регулированию азартных игр.

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