"Слуги народа" предложили изменить закон о казино в Украине

Роман Груша Экономика 12:38, 12.11.2020 Обновлено: 12:42, 12.11.2020

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Марусяк подал в Верховную Раду законопроект №4351, который направлен на устранение противоречия в законе об игорном бизнесе.

Закон "О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр" содержит ряд технических ошибок, положений, которые не согласуются между собой и образуют коллизии. Об этом говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте парламента.

Автор документ отметил, что это позволит создать комиссию по регулированию азартных игр в Украине, запустить процесс выдачи лицензий для организации и проведения игр и усовершенствовать регулирование.

По словам Марусяка, наличие существующих коллизий может привести к негативным последствиям относительно функционирования комиссии по регулированию азартных игр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский показал структуру комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине.

  • В Украине создадут комиссию, которая будет регулировать рынок азартных игр и лотерей. Постановление об этом принял Кабмин 23 сентября.

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Экономика

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