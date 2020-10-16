"Слуги народа" потребовали у Кабмина ускорить борьбу с бедностью в Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что правительство должно разработать стратегию борьбы с бедностью.

В основе такой широкомасштабной программы – мир, детенизация и поддержка отечественной экономики. Об этом Гетманцев сообщил в интервью УНИАН.

По его словам, рост прожиточного минимума в бюджете-2021 заложен на уровне 9,3%. Если отнять инфляцию в 7,3%, показатель которой также выписан в бюджете, то по факту рост прожиточного минимума составит лишь 2%.

"Мы должны понимать – да в 2021 году мы поднимаем прожиточным минимум только на 2%, но вот он план, выполняя который, мы обязательно решим проблему в будущем. По сути, программа борьбы с бедностью – есть стратегия развития страны в целом. Мы должны понимать, что не сейчас, но через три-четыре года мы к этому придем. Мы обязательно это сделаем. Просто заморозить бедность – не выход из ситуации", – заявил Гетманцев.

Народный депутат от "Слуги народа" подчеркнул, что 23,1% украинцев имели уровень доходов ниже фактического прожиточного минимума. В абсолютных числах это до 16 млн человек за пределом бедности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка выросла с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.