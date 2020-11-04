"Слуги народа" пошли на уступки протестующим: в Раде появился законопроект об отсрочке РРО

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей. На такой компромисс депутаты решились после масштабных протестов, которые прошли под стенами Рады 3 ноября.

Законопроект №4313 появился на сайте парламента. Он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс. Автором документа указан председатель Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков. В соавторах – ряд нардепов "Слуги народа".

Законопроект об отсрочке РРО

"Украина, как и весь мир, столкнулась с пандемией коронавирусной болезни (COVID-19) и с экономической рецессией экономики... Особенно тяжелые последствия, как показывает время, несет малый и средний бизнес. Учитывая указанное, предлагается перенести введение обязательного применения РРО и/или программного РРО, а также специального порядка рассмотрения жалоб покупателей "кэшбека" до 01.01.2022 года", – говорится в пояснительной записке.

В частности, для тех субъектов хозяйствования, которые должны применять РРО с 1 января 2021 года, предлагают сделать отсрочку до 1 января 2022 года, для всех плательщиков единого налога II-IV групп – с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022.

Также до 1 января 2022 года предлагают перенести введение специального порядка рассмотрения жалоб покупателей и компенсации части штрафных санкций "кэшбека".

"Ожидается положительное влияние от принятия проекта закона, поскольку состоится перенос сроков обязательного применения регистраторов расчетных операций и/или программных РРО при осуществлении расчетных операций, что в условиях кризисной экономической ситуации в стране является обременительным для малого и среднего бизнеса", – считают авторы законопроекта.

В 2019 году были приняты законы, предусматривающие обязательное применение РРО для определенных видов деятельности II-IV групп ФЛП – с 1 января 2021, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникал для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Что предшествовало

Во вторник, 3 ноября, более 1000 физических лиц-предпринимателей вышли под Верховную Раду на акцию протеста.

Под лозунгом "Детенизация – это цивилизация!" представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возвращении всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

В противном случае, по мнению предпринимателей, депутаты поддержат коррупционеров и "теневиков", которые наносят Украине наибольший вред – финансовый и репутационный.

С 1 января 2021 года в Украине вступит в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенным категориям предпринимателей РРО. Законодательные новации, инициированные главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса.

Выйти на митинг людей заставила информация о намерении заинтересованных бизнес-групп провести через парламентское лобби два законопроекта – №3853-1 и №3853-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября в Киеве возле Верховной Рады Украины собрался массовый митинг владельцев автомобилей на европейской регистрации и ФЛП.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выслушал представителей ФЛП и их требования, но с представителями "Автоевросилы" общаться не захотел.

"Думаю, налоговая должна в этом разобраться, как-то упростить это для людей... Мы должны сделать так, чтобы крупные ритейлеры смогли отказаться от ФЛП", – заявил Корниенко.

Впоследствии Разумков сообщил, что Верховная Рада Украины перенесет на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов.