'Слуги народа' подсчитали цену поправок бюджета для Украины

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что на выполнение поправок в проект госбюджета на 2021 год понадобится более триллиона гривен.

В общей сложности депутаты подали около 2,5 тысячи поправок. Их уже начал рассматривать Комитет Рады по вопросам бюджета, передает "Укринформ".

"Интересный факт: вообще, если все эти поправки посчитать в деньгах, то есть расходы, то это на 1 триллион 150 миллиардов гривен. Поэтому понятно, что это праздник популизма, и нельзя будет все эти правки принять в Бюджетном комитете", – заявила Кравчук.

Одновременно с этим она выразила надежду, что в проекте госбюджета на 2021 год увеличатся расходы на сферу здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.

Документ предполагает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.