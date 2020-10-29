"Слуги народа" отреагировали на решение КСУ об отмене е-деклараций
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что решение Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества признает недействительными ряд положений законов.
В частности, Национальному агентству по предупреждению коррупции запрещается проведение мониторинга образа жизни чиновников и полной проверки деклараций, а также отменяется доступ к информационным базам данных и государственных реестров. Об этом Василевская-Смаглюк пишет в Telegram-канале.
Одновременно с этим решением КСУ признаются недействительными и такие положения законов:
декларирование несовершеннолетних детей и других лиц, живущих с чиновником;
декларирование сведений о недвижимости, незавершенном строительстве, ценном движимом имуществе, денежных активах и заемных средствах, финансовых обязательствах, расходах и сделках, работе по совместительству;
декларирование сведений о чужих объектах, от которых чиновник имеет право получать доход;
публичный доступ к декларациям;
подача сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии;
статьи 366-1 "Декларирование недостоверной информации" и 368-5 "Незаконное обогащение" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 УК, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.
Судьи КСУ отменили уголовную ответственность за неправдивое декларирование, действуя в собственных интересах. По сообщению НАПК, в декларации двух судей – Ирины Завгородней и Сергея Головатого – обнаружены признаки представления неправдивой информации.
Решением Конституционного Суда Украины НАПК лишили доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без проверки невозможно назначение победителей местных выборов.