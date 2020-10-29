'Слуги народа' отреагировали на решение КСУ об отмене е-деклараций

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что решение Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества признает недействительными ряд положений законов.

В частности, Национальному агентству по предупреждению коррупции запрещается проведение мониторинга образа жизни чиновников и полной проверки деклараций, а также отменяется доступ к информационным базам данных и государственных реестров. Об этом Василевская-Смаглюк пишет в Telegram-канале.

Одновременно с этим решением КСУ признаются недействительными и такие положения законов:

декларирование несовершеннолетних детей и других лиц, живущих с чиновником;

декларирование сведений о недвижимости, незавершенном строительстве, ценном движимом имуществе, денежных активах и заемных средствах, финансовых обязательствах, расходах и сделках, работе по совместительству;

декларирование сведений о чужих объектах, от которых чиновник имеет право получать доход;

публичный доступ к декларациям;

подача сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии;

статьи 366-1 "Декларирование недостоверной информации" и 368-5 "Незаконное обогащение" Уголовного кодекса Украины.

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