"Слуги народа" одобрили передачу долгов "Укрнафты" убыточному "Нафтогазу"

Монобольшинство Верховной Рады утвердило в первом чтении изменения в бюджет на 2020 год, согласно которым налоговый долг "Укрнафты" передадут "Нафтогазу" в качестве компенсации за стоимость газа для населения. Часть денег уйдет на борьбу с коронавирусом и погашение долга по зарплатам шахтерам.

"За" соответствующий законопроект №4119 (автор лидер "слуг" Давид Арахамия) проголосовало 279 нардепов (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

Голосование за проект №4119 Телеканал Рады

Что предлагают

выделить компенсацию "Нафтогазу" в размере 32,2 млрд грн. Эта сумма должна покрыть разницу между реальной стоимостью газа и ценой, по которой голубое топливо продавали населению.

изменить процедуру взыскания налогового долга с "Укрнафты" (входит в группу "Нафтогаз") в размере 30,35 млрд грн.

Первое – в специальный фонд государственного бюджета предлагают перевести налоговый долг "Укрнафты" в размере 30,35 млрд.

Деньги используют для того, чтобы выплатить "Нафтогазу" 32,2 млрд грн за то, что голубое топливо населению продавали по специальным тарифам. Здесь стоит отметить, что такая компенсация предусмотрена законом "О рынке газа".

"Нафтогаз" получит дополнительную сумму и должен будет заплатить с нее налоги. Кроме того, получив указанную сумму, он сможет выполнить свои обязательства и перед "Укрнафтой". В результате:

"Укрнафта" автоматически заплатит в бюджет 30,35 млрд (деньги переведут в спецфонд);

плюс "Укрнафте" доначислят 3,1 млрд (сейчас решение обжалуется) и 3 млрд за долги предприятий системы "Укрнафта";

"Нафтогаз" дополнительно заплатит налог на прибыль в размере 5,9 млрд грн.

В сумме государство получит 42,5 млрд грн, а "Нафтогазу" отдаст 32,5 млрд грн. Оставшиеся 10 млрд грн планируют потратить на финансирование фонда борьбы с COVID-19 и погашение долга по зарплате шахтерам.

В частности, 1,4 миллиарда гривен выделят на зарплаты шахтерам и 8,9 миллиарда гривен на финансирование Фонда борьбы с COVID-19.

Результаты поименного голосования:

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