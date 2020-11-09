"Слуги народа" объяснили, ждать ли украинцам дефолт в 2021 году
Глава налогового комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что Украина сможет в 2021 году избежать дефолта, хотя это будет очень тяжело.
"Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год мы пройдем", – прокомментировал он переговоры с Международным валютным фондом в эфире телеканала "Украина 24".
"Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков, министр финансов занимается этими вопросами, и ожидал бы позитивных сигналов – приезд миссии или второй транш по программе stand by", – резюмировал Гетманцев.
Напомним, Украине для выполнения всех своих финансовых обязательств в 2020 году нужны 644 млрд грн, 300 млрд смогут привлечь из бюджета, а еще 346 млрд грн придется найти.
При этом в НБУ уверены, что ни дефолт, ни проблемы с обслуживанием госдолга Украине не грозит. Один из возможных источников погашения задолженности – новые долги. К примеру, только кредит от МВФ может составить более $5,5 млрд, при этом его получение откроет возможность взять дешевые кредиты в других финансовых учреждениях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.
Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украина потеряла доверие со стороны МВФ.
22 октября МВФ назвал главные условия нового транша для Украины.
НБУ ожидает поступления очередного транша от Международного валютного фонда МВФ по программе stand-by в конце 2020 года.