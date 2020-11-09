"Слуги народа" объяснили, ждать ли украинцам дефолт в 2021 году

Глава налогового комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что Украина сможет в 2021 году избежать дефолта, хотя это будет очень тяжело.

"Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год мы пройдем", – прокомментировал он переговоры с Международным валютным фондом в эфире телеканала "Украина 24".

"Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков, министр финансов занимается этими вопросами, и ожидал бы позитивных сигналов – приезд миссии или второй транш по программе stand by", – резюмировал Гетманцев.

Напомним, Украине для выполнения всех своих финансовых обязательств в 2020 году нужны 644 млрд грн, 300 млрд смогут привлечь из бюджета, а еще 346 млрд грн придется найти.

При этом в НБУ уверены, что ни дефолт, ни проблемы с обслуживанием госдолга Украине не грозит. Один из возможных источников погашения задолженности – новые долги. К примеру, только кредит от МВФ может составить более $5,5 млрд, при этом его получение откроет возможность взять дешевые кредиты в других финансовых учреждениях.

Как сообщал OBOZREVATEL: