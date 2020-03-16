"Слуги народа" хотят взвинтить налог на землю в пять раз: кого коснется первым

Группа народных депутатов от партии "Слуга народа", включая главу фракции Давида Арахамию, подала в Верховную Раду законопроект, которым хочет детенизировать рынок сельхозземель в Украине, при этом предусматривается пятикратный рост налогов для собственников земельных участков сельхозназначения, собственников паев и арендаторов сельхозземли.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

При этом отмечается, что мелких садоводов и дачников данная новация коснуться не должна. Депутаты предлагают ввести новый термин: "поставленное налоговое обязательство", которое также, как и земельный налог, будет исчисляться в привязке к нормативной оценке земли (или к стоимости аналогичного участка в конкретной области) и исходя из размера участка.

Но если сегодня максимальная ставка земельного налога устанавливается в размере до 1% от нормативной оценки земли в год, то новое налоговое обязательство предлагается определить в размере 5% от нормативной оценки земельного участка, то есть в пять раз больше.

"Предполагается, что это будет стимулировать официально оформлять арендные правоотношения, сделает невозможным сокрытие доходов от аренды и реализации продукции, а также создаст равные условия для ведения бизнеса для всех сельхозпроизводителей. При этом увеличится уплата налогов в бюджеты всех уровней", – отметила адвокат, руководитель направления налогового консалтинга ЮК Legal House Галина Пилипенко.

По мнению авторов законопроекта, тенизация доходов и объектов налогообложения является основной проблемой, которая уже много лет тормозит экономическое развитие страны.

По экспертным оценкам, существующий сегодня теневой рынок аренды сельхозземель составляет 28% от их общей площади в Украине – примерно 12 млн из 42 млн гектар. При этом в официальной аренде находится около 25 млн. гектар.

По данным Налоговой службы, по состоянию на 2019 год, в Украине насчитывается 3,6 млн владельцев паев, которые владеют 16,4 млн га земли, а средний размер пая составляет 4,1 га.

Из всех владельцев паев – 2,3 млн фермеров сами обрабатывают свою землю. Еще 1,4 млн человек сдают 6,1 млн га в аренду. Большинство из этих земель находятся в аренде у с/х предприятий, в том числе сельхозпроизводителей работающих на "упрощенке".

Еще одна связанная с использованием земли проблема, по мнению авторов инициативы, – сокрытие производителями реально полученных доходов от реализации собственной с/х продукции и избежание их налогообложения.

Значительное количество граждан-владельцев земельных участков или паев не декларируют доходы, полученные от использования своей земли, а налоговые агенты не удерживают налоги с таких выплачиваемых доходов.

"Таким образом честные с/х товаропроизводители выполняют законодательство и платят все установленные платежи и налоги, но оказываются в неравных условиях с "минимизаторами", у которых налоговая нагрузка значительно ниже. Это делает невозможным развитие нормальной конкуренции и рынка сельхозпродукции и негативно влияет на привлечение инвестиций в аграрный сектор Украины", – говорят авторы законопроекта.

Если инициативу вскоре примут, налоги по-новому просчитают уже по итогам 2020 года.

Введение законопроекта добавит налогоплательщикам также и административных забот, связанных с дополнительной отчетностью (приложения к декларациям), с коммуникацией с налоговыми органами по вопросам урегулирования споров, касающихся налоговых уведомлений-решений, а также, прогнозировано – на судебные споры, говорят юристы.

При расчете налогов, собственник или пользователь земли обязан будет сравнить сумму налогов с определенным по формуле поставленным налоговым обязательством.

В случае, если большей окажется сумма поставленного налогового обязательства, налогоплательщик будет обязан увеличить сумму налогов (доплатить) на сумму такого превышения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 ноября 2019 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект об открытии рынка земли (№2178-10) в первом чтении. В планах президентской партии "Слуга народа" – окончательно принять закон в феврале, чтобы ввести его в действие уже с осени 2020 года.

Законопроект, который разрешает покупку и продажу земли в Украине, стал одним из самых важных и скандальных в парламенте IX созыва. После принятия в первом чтении, к документу подали более 4000 правок. Их обсуждение и голосование сопровождалось длительными скандалами и драками.

В декабре и январе в Киеве прошли митинги против принятия закона о рынке земли.

Некоторые поправки были внесены и комитет по вопросам аграрной и земельной политики одобрил законопроект ко второму чтению.

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