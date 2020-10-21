"Слуга народа" захотела закупать оборудование для АЭС без "Прозорро"

Народный депутат из "Слуги народа" Сергей Нагорняк предложил закупать системы безопасности атомных энергоблоков для "Энергоатома" без системы "Прозорро".

Законопроект № 4216, предлагающий вывести из-под действия закона "О публичных закупках" соответствующие сделки, зарегистрировали в Верховной Раде 13 октября. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

В документе отмечается, что необходимость проводить закупки в "Прозорро" несет угрозу безопасности атомных электростанций. Это объясняется тем, что в большинстве случаев якобы невозможно своевременно осуществить закупку систем безопасности.

Представители "Слуги народа" отмечают, что из-под действия закона уже выведены отдельные составляющие, в том числе ядерное топливо и другие ресурсы для производства электрической и тепловой энергии.

В связи с этим предлагается добавить в этот перечень и системы безопасности атомных энергоблоков для "Энергоатома".

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