"Слуга народа" захотела закупать оборудование для АЭС без "Прозорро"
Народный депутат из "Слуги народа" Сергей Нагорняк предложил закупать системы безопасности атомных энергоблоков для "Энергоатома" без системы "Прозорро".
Законопроект № 4216, предлагающий вывести из-под действия закона "О публичных закупках" соответствующие сделки, зарегистрировали в Верховной Раде 13 октября. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.
В документе отмечается, что необходимость проводить закупки в "Прозорро" несет угрозу безопасности атомных электростанций. Это объясняется тем, что в большинстве случаев якобы невозможно своевременно осуществить закупку систем безопасности.
Представители "Слуги народа" отмечают, что из-под действия закона уже выведены отдельные составляющие, в том числе ядерное топливо и другие ресурсы для производства электрической и тепловой энергии.
В связи с этим предлагается добавить в этот перечень и системы безопасности атомных энергоблоков для "Энергоатома".
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