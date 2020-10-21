"Слуга народа" захотела закупать оборудование для АЭС без "Прозорро"

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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'Слуга народа' захотела закупать оборудование для АЭС без 'Прозорро'

Народный депутат из "Слуги народа" Сергей Нагорняк предложил закупать системы безопасности атомных энергоблоков для "Энергоатома" без системы "Прозорро".

Законопроект № 4216, предлагающий вывести из-под действия закона "О публичных закупках" соответствующие сделки, зарегистрировали в Верховной Раде 13 октября. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

В документе отмечается, что необходимость проводить закупки в "Прозорро" несет угрозу безопасности атомных электростанций. Это объясняется тем, что в большинстве случаев якобы невозможно своевременно осуществить закупку систем безопасности.

Представители "Слуги народа" отмечают, что из-под действия закона уже выведены отдельные составляющие, в том числе ядерное топливо и другие ресурсы для производства электрической и тепловой энергии.

В связи с этим предлагается добавить в этот перечень и системы безопасности атомных энергоблоков для "Энергоатома".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В отношении исполняющего обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина проведут служебную проверку. Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль по инициативе Министерства энергетики.

  • Котин во время пандемии зарабатывал в шесть раз больше, чем должен бы из-за введенных правительством ограничений в 10 минимальных зарплат.

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