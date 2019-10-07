"Слуга народа" захотела ввести сбор на обмен долларов и евро

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский предложил ввести 1%-й общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта.

Законопроект депутата от фракции "Слуга народа" №2208 от 3 октября 2019 года был опубликован на сайте Верховной Рады.

Соответствующую инициативу также предлагают ввести с целью перевода операций по обмену долларов, евро и другой валюты в онлайн-режим.

"Введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять валютообменные операции в онлайн-режиме в безналичной форме", – говорится в пояснительной записке к документу.

Соответствующую инициативу предлагают ввести с целью перевода операций по обмену валюты в онлайн-режим

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

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