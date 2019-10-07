Главная Новости
7 октября • обновлено в 15:42
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Слуга народа" захотела ввести сбор на обмен долларов и евро

914 Читать материал на украинском

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский предложил ввести 1%-й общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта.

Законопроект депутата от фракции "Слуга народа" №2208 от 3 октября 2019 года был опубликован на сайте Верховной Рады.

Соответствующую инициативу также предлагают ввести с целью перевода операций по обмену долларов, евро и другой валюты в онлайн-режим.

Новости
Доллар в банках подорожал за выходные: опубликован курс

"Введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять валютообменные операции в онлайн-режиме в безналичной форме", – говорится в пояснительной записке к документу.

Соответствующую инициативу предлагают ввести с целью перевода операций по обмену валюты в онлайн-режим

Соответствующую инициативу предлагают ввести с целью перевода операций по обмену валюты в онлайн-режим

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel