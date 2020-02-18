"Слуга народа" захотела отменить акциз на автомобили

В Верховную Раду внесут законопроект об отмене акцизов на новые и подержанные автомобили.

"Уже давно необходимо признать факт: акциз на авто, который в свое время был введен как протекционистская мера, не сработал. Он не просто не спас автомобильное производство в Украине, но способствовал тенизации рынка и социальной несправедливости", – сообщил на Facebook член парламентского налогового комитета, нардеп от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий.

По его словам, в Украине б/у авто не могут стоить больше, чем в Европейском Союзе.

Заблоцкий отметил, что вся суть акцизов заключается в том, чтобы заставить развиваться украинскую автомобилестроительную отрасль, однако ее в стране уже нет.

"Заводы законсервированы. Если в 2008 году мы выпускали 400 тыс. автомобилей, то последние 3 года выпускаем 4-6 тыс. автомобилей. Никакой автомобилестроительной отрасли в Украине уже давно не существует. В других странах, где нет акцизов, спокойно выпускают больше 1 млн авто. Та же Словакия и Чехия выпускают более 1 млн авто и там нет никаких ограничений на покупку подержанных автомобилей", – заявил нардеп от партии "Слуга народа".

В то же время Заблоцкий подчеркнул, что планируется оставить 20% импортного НДС и 10% импортной пошлины.

В Верховную Раду внесут законопроект об отмене акцизов на новые и подержанные автомобили

Как сообщал OBOZREVATEL:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в четверг, 19 сентября, подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В Кабмине до конца 2019 года намерены упростить порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации с учетом предложений "евробляхеров".

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евробляхеров") составлено более 200 протоколов.

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