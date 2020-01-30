"Слуга народа" захотела обложить Facebook налогами

Глава налогово-финансового комитета Верховной Рады, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил о необходимости обложить социальную сеть Facebook налогами.

"Если нерезидент ведет деятельность на территории Украины, он должен платить налоги здесь же", – сообщил Гетманцев в интервью liga.net.

По его словам, Facebook уклоняется от уплаты налогов в Украине.

"И у нас есть такая норма в Налоговом кодексе: иностранная компания, которая работает в Украине без регистрации, считается такой, которая уклоняется от налогов. Спор должны урегулировать наши службы", – добавил Гетманцев.

Глава налогово-финансового комитета Верховной Рады подчеркнул, что у "Слуги народа" уже есть законопроект, который предусматривает начисление НДС на электронные услуги.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил о необходимости обложить социальную сеть Facebook налогами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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