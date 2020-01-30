Главная Новости
30 января • обновлено в 13:12
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Слуга народа" захотела обложить Facebook налогами

980
Читать материал на украинском

Глава налогово-финансового комитета Верховной Рады, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил о необходимости обложить социальную сеть Facebook налогами.

"Если нерезидент ведет деятельность на территории Украины, он должен платить налоги здесь же", – сообщил Гетманцев в интервью liga.net.

По его словам, Facebook уклоняется от уплаты налогов в Украине.

Новости
У Гончарука придумали снизить налоги для бизнеса: как это будет

"И у нас есть такая норма в Налоговом кодексе: иностранная компания, которая работает в Украине без регистрации, считается такой, которая уклоняется от налогов. Спор должны урегулировать наши службы", – добавил Гетманцев.

Глава налогово-финансового комитета Верховной Рады подчеркнул, что у "Слуги народа" уже есть законопроект, который предусматривает начисление НДС на электронные услуги.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил о необходимости обложить социальную сеть Facebook налогами

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил о необходимости обложить социальную сеть Facebook налогами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Налоги в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Налоги в Украине
Персона
Даниил Гетманцев
Место
Украина
Теги
Facebook Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
5
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
цирк с клоунами! как там дела обстоят с понижением тарифов на гас, свет, воду???? бензин? зарплаты медикам? понизить за депутатам и министрам!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги