"Слуга народа" захотела изменить налог на зарплату: что ждет украинцев

Глава налогово-финансового комитета Верховной Рады, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что предложение по объединению налогов и уменьшению их ставки находит поддержку властей.

"Главная идея – уменьшить давление на фонд оплаты труда. Это очень глубокий финансовый вопрос, который должны готовить не мы, а финансисты Минфина, которые на больших массивах чисел по результатам 2017-2019 годов должны просчитать риски этой модели. И, конечно, предварительно должны рассчитать компенсаторы этого решения", – сообщил Гетманцев в интервью liga.net.

По его словам, парламент в этом вопросе выступает за умеренную прогрессию. В то же время глава налогово-финансового комитета Верховной Рады отказался называть конкретные ставки.

"Некоторое уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда при других составляющих могло бы стать стимулом для того, чтобы зарплаты были выведены из "конверта", и увеличилась бы база налогообложения", – резюмировал Гетманцев.

В то же время глава налогово-финансового комитета Верховной Рады отказался называть конкретные ставки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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