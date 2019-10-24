"Слуга народа" сделала шаг к отмене военного сбора и снижению НДС

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский заявил, что в четверг, 23 октября, в парламенте обсудят вопросы отмены военного сбора и снижения НДС.

"Сегодня в комитете проведу две экспертные группы по возможным изменениям в налоговое законодательство", – написал депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа" в Facebook.

"В 12:00 обсудим целесообразность отмены военного сбора, а в 13:00 поговорим о возможности снижения НДС с 20% до 17%", – добавил Дубинский.

В парламенте обсудят вопросы отмены военного сбора и снижения НДС

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

Как сообщал OBOZREVATEL, также нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал законопроект об отмене военного сбора. Если документ поддержит коалиция, уже в следующем году фактически уберут один из налогов на зарплату.

В результате средний размер выплаты украинцам может увеличиться примерно на 160-200 грн.

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