"Слуга народа" решила в 10 раз поднять штрафы для бизнеса: кто окажется под ударом

Монобольшинство Верховной Рады (фракция "Слуга народа" отдала 226 голосов "за") поддержало в первом чтении законопроект №2172 об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Документ предусматривает, что штрафы для компаний вырастут в 10 раз, однако проверок должно стать меньше, сообщает UBR.

Нововведения, которые вводит законопроект № 2172, могут заработать уже с начала следующего года.

Главные изменения для украинского бизнеса:

Отмена штрафов за формальные нарушения. Контроллер сперва должен будет предоставить рекомендации об устранении нарушения, а штрафовать уже только за повторное нарушение;

Запрет изымать любые документы на предприятии, кроме тех, которые касаются проверки и необходимы для установления поставщика;

Ответственность за опасную продукцию будет нести импортер или производитель, а не торговец;

Запрет на объединенные проверки (выездные и невыездные);

Ограничиваются максимальные сроки проверки;

Усиливается ответственность за не допуск к проверке;

Существенное (почти в десять раз) увеличение размеров штрафных санкций за допущенные нарушения;

Устраняется дублирование контроля различными органами по одному и тому же виду продукции;

Унифицированный порядок отбора образцов;

"Торговцев не будут штрафовать за отсутствие знака соответствия техрегламентам, ненадлежащее применение знака соответствия и распространение продукции без декларации о соответствии. Именно эти нарушения являются самыми распространенными и болезненными для субъектов хозяйствования, которые не внимательны или сознательно игнорируют требования законодательства, и не могут подтвердить приобретение продукции, которую реализуют", – заявил юрист Игорь Сикора.

В то же время освобождение от ответственности продавцов может привести к невозможности привлечения виновных лиц за нарушение законодательства в сфере обращения непищевых продуктов.

"Как известно, отсутствие ответственности порождает безнаказанность, что может увеличить обороты непищевой продукции сомнительного происхождения и качества", – добавил Сикора.

При этом выходить на проверки к производителям инспекторам разрешат только тогда, когда будет документально подтвержденный факт опасности продукции или информация о том, что она не отвечает определенным требованиям.

Нововведения, которые предусматривает законопроект № 2172, могут заработать уже с начала следующего года

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховную Раду поступил законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

Проект закона предусматривает внесение в Уголовный кодекс Украины положений, устанавливающих уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы.

Документом предлагается на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов таких лиц.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!