Увольнение за "утрату доверия": вскрылись новые детали законопроекта "Слуги народа"

Группа депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала в парламенте законопроект №2584, который позволит увольнять сотрудников за "утрату доверия".

В Кодекс законов о труде намерены добавить ряд оснований для увольнения. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Верховной Рады.

В частности, речь идет о:

грубом нарушении сотрудником требований охраны труда, если оно создало угрозу его здоровью и жизни, либо людям вокруг;

утрате доверия к сотруднику.

Работодатель, который утратил доверие к сотруднику, может по собственной инициативе расторгнуть с ним трудовой договор.

Он обязан сообщить об этом работнику за 15 дней, если тот проработал в компании не больше полугода, за 30 дней, если – больше полугода; за 60 дней, если – больше 5 лет и т.д.

Также в "Слуге народа" предложили разрешить увольнять беременных сотрудников или сотрудников в декрете.

Однако увольнение возможно только по причинам, "не связанным с беременностью и рождением ребенка, последствиями этого и с кормлением ребенка". Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Верховной Рады.

При этом доказывать, что увольнение не связано с беременностью, должен будет сам работодатель.

Группа депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, который позволит увольнять беременных сотрудников

Как писал OBOZREVATEL, украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам.

Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.

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