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17 декабря • обновлено в 14:22
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Увольнение за "утрату доверия": вскрылись новые детали законопроекта "Слуги народа"

1.6т
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Группа депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала в парламенте законопроект №2584, который позволит увольнять сотрудников за "утрату доверия".

В Кодекс законов о труде намерены добавить ряд оснований для увольнения. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Верховной Рады.

В частности, речь идет о:

  • грубом нарушении сотрудником требований охраны труда, если оно создало угрозу его здоровью и жизни, либо людям вокруг;

  • утрате доверия к сотруднику.

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Работодатель, который утратил доверие к сотруднику, может по собственной инициативе расторгнуть с ним трудовой договор.

Он обязан сообщить об этом работнику за 15 дней, если тот проработал в компании не больше полугода, за 30 дней, если – больше полугода; за 60 дней, если – больше 5 лет и т.д.

Также в "Слуге народа" предложили разрешить увольнять беременных сотрудников или сотрудников в декрете.

Однако увольнение возможно только по причинам, "не связанным с беременностью и рождением ребенка, последствиями этого и с кормлением ребенка". Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Верховной Рады.

При этом доказывать, что увольнение не связано с беременностью, должен будет сам работодатель.

Группа депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, который позволит увольнять беременных сотрудников

Группа депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, который позволит увольнять беременных сотрудников

Как писал OBOZREVATEL, украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам.

Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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