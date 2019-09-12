"Слуга народа" ликвидировала Нацкомфинуслуг: что изменится

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 12 сентября, поддержали законопроект №1069-2, который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В частности, за инициированный депутатами Данилом Гетманцем и Александром Дубинским (фракция "Слуга народа") документ в целом проголосовали 296 парламентариев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Этот законопроект является маркером в программе сотрудничества с МВФ. Он значительно улучшит условия регулирования надзора за финучреждениями, потому что это регулирование станет более прозрачным и более конкретным", – сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

Согласно законопроекту, Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с 1 июля 2020 года являются правопреемниками Нацкомфинуслуг в осуществлении полномочий и выполнении функций госрегулирования и надзора в сфере рынков финансовых услуг.

Целью документа является сокращение количества регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг путем распределения функций Нацкомфинуслуг между другими органами.

В частности, регулирование и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирование и надзор за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлением имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью будет осуществлять НКЦБФР, остальные полномочия предлагается передать НБУ.

Народные депутаты поддержали законопроект №1069-2

Нацбанк получает право выдать небанковским финансовым учреждениям лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг, определяет порядок их выдачи, приостановления, возобновления и отзыва (аннулирования).

НБУ также наделен правом получать от государственных органов и других лиц информацию, в том числе конфиденциальную, относительно финансового/имущественного положения участников небанковских финансовых учреждений, лиц, приобретающих или увеличивающих существенное участие в таких учреждениях, их деловой репутации, источников происхождения средств, которые будут использоваться для формирования капитала.

Народные депутаты поддержали законопроект №1069-2

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские банки обязали тщательно проверять своих клиентов перед тем, как выдавать кредиты.

Реестр должников запустили еще в прошлом году, однако только летом норма полноценно вступила в силу.

Теперь банк будет обязан:

открывая или закрывая счет, проверить, есть ли клиент в реестре должников;

если клиент в реестре, уведомлять государственную исполнительную службу о том, что счет открывается либо закрывается.

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