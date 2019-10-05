"Сложно удерживать": биткоину спрогнозировали резкий рост

Курс самой популярной криптовалюты Bitcoin может достигнуть отметки в $8800, если сегодня не опустится ниже $8000.

Так считает аналитик CoinDesk Омкар Годбоул. По его мнению, продавцам становится сложнее удерживать стоимость первой криптовалюты на текущих уровнях, это может привести к краткосрочному подорожанию главной цифровой монеты, передает РБК.

Эксперт предупредил, что во время роста цена актива столкнется с сопротивлением в $8500. Годбоул добавил, что восходящее движение вряд ли будет долгим, так как графики по-прежнему остаются "медвежьими".

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Как сообщал OBOZREVATEL, среднерыночный курс Bitcoin составляет $8189. В пятницу, 4 октября, цена опускалась до отметки в $8150. За прошедшие сутки первая криптовалюта подешевела на 1%, а в конце сентября она установила локальный минимум в $7800.

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