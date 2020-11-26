Словацкие коммунальщики 'закатали' в асфальт ветви и листья. Фотофакт

В словацком Кошице (город-побратим Ужгорода) представители коммунальных служб в рамках масштабной реконструкции тротуаров закатали в асфальт листья и ветки деревьев.

Фотографии такого дорожного "ремонта" обнародовали в соцсетях, передает Mukachevo.net. Отмечается, что в конце октября местная мэрия выделила на реконструкцию тротуаров почти 1,5 млн евро.

Сначала коммунальщики положили новый асфальт и бордюры на 60 пешеходных участков, муниципалитет включил в планы на основе предложений жителей города.

При этом рабочие решили не тратить время на уборку листьев и веток деревьев и просто закатали их в асфальт. "Я не строитель, но мне не кажется, что это неправильная технологическая процедура. Не думаю, что ветви и листья будут способствовать долгой эксплуатации тротуара. Ведь он должен прослужить не менее 20-30 лет", – рассказал один из жителей города.

Мэрия Кошице решила разобраться с подрядчиками работ.

Как сообщал OBOZREVATEL: