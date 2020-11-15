В Украине изготовляют фальшивое масло в каждой области, – Союз потребителей

Предприятия, обвиненные Антимонопольным комитетом Украины в фальсификате сливочного масла, могут избежать уплаты миллионных штрафов. Они продолжают работать, выпускать и реализовывать некачественную продукцию.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал исполнительный директор всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов. "В Киевской области есть заводы, которые подделывают масло, поддельное масло делается в каждой области, но государство ничего не видит", – заявил он.

В этом контексте он привел пример завода в городе Тараща Киевской области. "В Тараще находится завод, он делает масло, в котором растительных жиров, пальмового масла, 98%. Заходишь на рынок "Лесной", там есть точки, где это масло продается по 22 гривни за пачку", – сообщил он.

По словам эксперта, предприятие "похоже на Чернобыльскую зону", функционирует на устаревших технологиях и "убивает экологию".

Говоря о перспективах привлечения к ответственности недобросовестных производителей, он заметил, что это вряд ли возможно. "Мы услышали о громких штрафах. Но давайте разберемся, кто их платит и когда? Это дело уйдет в суды и, скорее всего, лет через пять оно развалится. Вопрос в том, как они докажут свою правоту. Очень много дел в судах распадается на первом этапе".

Несмиянов подчеркнул, что контролем качества продуктов должен заниматься не Антимонопольный комитет, а Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

"Но никто ничего не контролирует, и на рынок выпускается сомнительный опасный продукт", – констатировал он.

Отвечая на вопрос, почему с фальсификацией сливочного масла так трудно бороться, он пояснил: "Это очень выгодный бизнес, и он просто тупо с кем-то делится".

Как писал OBOZREVATEL, в Украине пять молочных компаний разоблачили на подделке масла. Антимонопольным комитетом было проведено масштабное исследование, которое определило 5 фирм, торгующих фальсификатом.