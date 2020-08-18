Слишком важно для страны: чем обернется для Минска забастовка на 'Беларуськалие'

В Беларуси к забастовке присоединились сотрудники предприятия "Беларуськалий", которое является важнейшим предприятием для страны и в 2019 году обеспечило 5,6% бюджета страны.

Как сказано в материале "Коммерсанта", завод также является одним из крупнейших мировых производителей калия и занимает около 20% рынка.

"В 2019 году "Беларуськалий" обеспечил 5,6% консолидированного бюджета Белоруссии, экспортировав 6,2 млн тонн удобрений на $2,8 млрд. В 2020 году, по прогнозу Минфина страны, она должна получить от экспорта удобрений более $570 млн", – сказано в материале.

Как утверждает автор, даже если бы "Беларуськалий" остановился полностью, мировой рынок заметит это только в октябре-ноябре, учитывая наличие складских запасов на предприятии и уже отгруженных объемов за рубежом.

В дальнейшем, отмечают источники издания, все будет зависеть от сроков простоя: существенное влияние на рынок может оказать остановка на несколько недель.

"Думаю, власти будут делать все возможное, чтобы вернуть к работе предприятие, слишком оно важно для страны, в том числе в генерации долларовой выручки",— говорит эксперт BCS Global Markets Анастасия Егазарян. Она добавляет, что сейчас нет недостатка предложения на калийном рынке и рост цен возможен только при длительной остановке.

В то же время пока нет точных данных о том, как именно проходит забастовка на предприятии. По словам главы официального профсоюза компании Андрея Рыбака, остановка частичная, тогда как руководитель независимого профсоюза Юрий Захаров заявил о полном прекращении добычи.

Источники издания, знакомые с ситуацией, отмечают, что на прошлой неделе рабочие "Беларуськалия" присоединялись к забастовкам только после окончания смены и сейчас также надолго не оставляют производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на фоне протестов из-за результатов выборов президента началась общенациональная забастовка. Утром 11 августа люди стали массово покидать работу, выходить на улицы, продолжая митинговать.

После того как оппозиционерка Светлана Тихановская записала новое видео с призывом к мирным протестам, всю территорию Беларуси 14 августа охватила волна масштабных забастовок на государственных и частных предприятиях.

17 августа к протесту призвали присоединиться все предприятия страны.

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