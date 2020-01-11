Слили 18 миллионов: "Укрзалізницю" уличили в масштабной коррупционной схеме

"Укрзалізниця" закупила газ за 7,7 тысячи гривен за тысячу кубометров – это цена на уровне самого дорогого топлива в прейскуранте "Нафтогаза".

Таким образом, железнодорожный оператор без тендера заплатил 18 миллионов гривен за газ. Об этом на Facebook сообщил журналист Юрий Николов.

"Прямо сейчас расследуют деяния "неустановленого круга лиц", которые месяц назад без тендера слили 18 миллионов гривен за газ. Оказалось, что железнодорожным махинаторам был большой смысл скрывать свою оборудку", – пишет журналист.

По его словам, поставщиком для УЗ была компания из окружения президента крупнейшей газодобывающей компании Украины Burisma Holdings Николая Злочевского.

"Учитывая, что поставщик из кубла Злочевского, то он явно поставлял газ украинского производства. А его на "Украинской энергетической бирже" как раз во время закупки УЗ без тендера продавали-покупали на четверть дешевле", – отметил Николов.

В итоге журналисты пришли к выводу, что поставщик "Укрзалізниці" наварился на этой схеме почти на 4 миллиона гривен.

После публикации о соответствующем нарушение тендерного законодательства "Укрзалізниця" сообщила, что эту сделку якобы еще с декабря расследует Департамент экономической и информационной безопасности железной дороги.

"Укрзалізниця" закупила газ за 7,7 тысячи гривен за тысячу кубометров – эта цена на уровне самогоо дорогого топлива в прейскуранте "Нафтогаза" "Наші гроші"

"Укрзалізниця" закупила газ за 7,7 тысячи гривен за тысячу кубометров – эта цена на уровне самогоо дорогого топлива в прейскуранте "Нафтогаза" "Наші гроші"

"Укрзалізниця" закупила газ за 7,7 тысячи гривен за тысячу кубометров – эта цена на уровне самогоо дорогого топлива в прейскуранте "Нафтогаза" "Наші гроші"

"Укрзалізниця" закупила газ за 7,7 тысячи гривен за тысячу кубометров – эта цена на уровне самогоо дорогого топлива в прейскуранте "Нафтогаза"

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