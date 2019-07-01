SkyUp лишили лицензии: в деле произошел неожиданный поворот

Жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы своего иска к SkyUp, на основании которого Барышевский районный суд приостановил лицензию авиакомпании.

Причиной отказа Пасенко указала, что она никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика, передают "Схемы". По данным журналистов, 25 июня Государственная авиационная служба Украины по почте получила копию отказа от иска от Пасенко.

"Мы не знаем, зарегистрирована ли она в суде. Авиакомпания копии пока не получала", - сообщил директор по юридическим вопросам компании SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

О том, что истица ни разу не пользовалась услугами этого авиаперевозчика, она сама ранее рассказала журналистам, которым удалось ее отыскать.

Оксана Пасенко скриншот

"Временно не работаю. Дома отдыхаю. Я иск написала, что я туда (в суд. - Ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании. - Ред.)", - заявила она.

В исковом заявлении якобы Пасенко, которая оказалась в распоряжении программы, говорилось о том, что жительница Барышевки приобрела билеты на рейс 17 мая в Шарм-эль-Шейх с вылетом из аэропорта "Киев" (Жуляны) - на рейс, который вроде должен был выполнять SkyUp.

Тогда как 16 мая, как указано в документе, "туристке" сообщили, что вылет переносится на 20 мая из-за якобы отсутствие самолетов. Все эти данные вместе с подборкой негативных отзывов об авиакомпании в сети, "истец" указала в заявлении в качестве причины отказа от поездки. Это в дальнейшем и стало основанием для Барышевского суда принять решение о приостановлении лицензии частному украинскому авиаперевозчику.

В свою очередь в авиакомпании в ответ на запрос программы ответили, что задержки в рейсах в тот день действительно были - но не на три дня, а максимум - на 4 часа, и не из Жулян, а из Борисполя. Вылетов в SkyUp Airlines из аэропорта "Киев" в мае вообще не было.

Юрист по авиационному праву Андрей Гук, который проанализировал это определение Барышевского суда, считает там не имели права рассматривать это дело.

"Как бы вы иск не обозвали, он является авиационным пассажирским делом, которое должно слушаться только в одном суде - где зарегистрирована авиакомпания и в таком случае истец не имеет права выбора суда. Компания SkyUp точно не зарегистрирована в Барышевском районе, поэтому этот суд в принципе не мог рассматривать пассажирскую дело", - заявил он.

И добавил: маловероятно, что судья не знал общей части процессуального кодекса, который регулирует исключительную подсудность.

Ранее 18 июня Оксана Пасенко обратилась в полицию с заявлением о том, что не подавала иск. Хотя она и не имела собственных документов, заявление зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines.

Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!