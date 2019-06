Связан с Коломойским? Омелян жестко ответил на скандал со SkyUp

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Баришевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines, поскольку это не в его компетенции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "В 2017 году, когда ее (SkyUp Airlines. — Ред.) создавали, ей пожелали "ана умрьот". В 2019-м, когда ее флот насчитывает уже 9 современных Боингов и она успешно выполняет не только чартерные, но и регулярные внутренние и международные рейсы по дешевым ценам — пожелание решили больше не откладывать? Тем более, политический климат способствует", — написал министр.

Омелян подчеркнул, что на дело должны обратить внимание СБУ и НАБУ.

Владимир Омелян вмешался в ситуацию

"Если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, который имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение, и кто ему в этом помогал. Мы, кстати, это выяснили за неделю", — написал он.

Глава Мининфраструктуры заявил, что пока он занимает свою должность, то SkyUp будет летать и "компании ничего не угрожает".

"Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решение" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие. Мы обеспечили свободную конкуренцию и честные правила игры в авиации, автобусных перевозках и на море, и никто и ничто нас не собьет с этого пути.

Мы умеем и знаем, как это гарантировать, какие бы "решение" не принимались", — заключил Омелян.

Также он порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому "набрать известный номер" и выяснить, что происходит.

"Владимир Зеленский, наберите известный номер и спросите: "wtf is going on?". И сразу можете спросить, когда в Днепр будет летать дешево. И больше никогда по этому номеру не звоните", — написал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp. В ответ представители авиакомпании заявили, что соответствующее решение суда не может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства.

