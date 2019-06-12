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/Новости экономики

Связан с Коломойским? Омелян жестко ответил на скандал со SkyUp

10.9тЧитать материал на украинском

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Баришевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines, поскольку это не в его компетенции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "В 2017 году, когда ее (SkyUp Airlines. — Ред.) создавали, ей пожелали "ана умрьот". В 2019-м, когда ее флот насчитывает уже 9 современных Боингов и она успешно выполняет не только чартерные, но и регулярные внутренние и международные рейсы по дешевым ценам — пожелание решили больше не откладывать? Тем более, политический климат способствует", — написал министр.

Омелян подчеркнул, что на дело должны обратить внимание СБУ и НАБУ.

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Владимир Омелян вмешался в ситуацию

Владимир Омелян вмешался в ситуацию

"Если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, который имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение, и кто ему в этом помогал. Мы, кстати, это выяснили за неделю", — написал он.

Глава Мининфраструктуры заявил, что пока он занимает свою должность, то SkyUp будет летать и "компании ничего не угрожает".

"Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решение" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие. Мы обеспечили свободную конкуренцию и честные правила игры в авиации, автобусных перевозках и на море, и никто и ничто нас не собьет с этого пути.

Мы умеем и знаем, как это гарантировать, какие бы "решение" не принимались", — заключил Омелян.

Также он порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому "набрать известный номер" и выяснить, что происходит.

"Владимир Зеленский, наберите известный номер и спросите: "wtf is going on?". И сразу можете спросить, когда в Днепр будет летать дешево. И больше никогда по этому номеру не звоните", — написал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp. В ответ представители авиакомпании заявили, что соответствующее решение суда не может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства.

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Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Тег
SkyUp
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Не читайте ватные вбросы. Вот источник: https://skyup.aero/uk/news/komentar-aviakompaniyi-skyup-airlines-shodo-uhvali-barishivskogo-rajonnogo-sudu_59
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Порошенко Петро
Порошенко Петро
Не ту страну назвали БЕНИНОМ :)
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Белый господин
Белый господин
Извиняюсь, это Бурунди . Целых $177 в год на каждую душу.
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Белый господин
Белый господин
Порошенко Петро, Судан - беднейшая страна Африки. Ещё есть куда падать...
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