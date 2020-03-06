Скромные доходы и 11 банковских счетов: министр обороны Таран показал декларацию

У нового министра обороны Андрея Тарана 11 банковских счетов, а суммарный доход за год от пенсии, зарплаты и социальной помощи составил чуть более 500 тысяч. Об этом идет речь в его декларации за 2019 год.

В собственности министра находится квартира в Киеве площадью 100 кв.м, земельный участок в Старых Петровцах (Киевская обл.) площадью 1198 кв.м и автомобиль Buick 2013 года выпуска.

Кроме того, Андрей Таран является владельцем 11 банковских счетов, сумма взносов в которых не разглашается. В частности, 5 счетов в ПриватБанке, 5 - в Ощадбанке и один - в Bank of America.

Глава Минобороны показал свои доходы mil.gov.ua

Денежные активы нового министра составляют 21 тыс. долларов США, 5 тыс. евро и более 16 тыс. грн.

Его жена владеет земельным участком 1012 кв.м в с.Дмитровка Киевской области и автомобилями Infinity 2007 года и Mersedes-Benz 2001 года выпуска.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении министром обороны Андрея Тарана. Его кандидатуру поддержали 285 народных депутатов.

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