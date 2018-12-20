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/Новости экономики

"Скоро превратится в помойку": сеть разозлил беспредел оккупантов в Крыму

2.1тЧитать материал на украинском

В аннексированном Россией Крыму так называемые власти вовремя не занимаются вывозом мусора из-за чего многие города погрязли в отходах.

В частности, в сети опубликовали свежие фото из Керчи, которая до оккупации была одним из главных туристических городов на полуострове. На ситуацию обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.

"Крым. Оккупированная Керчь по-новогоднему украшена круглый год, вот уже пять лет. Погружаемся в родную говень с соответствующими декорациями", - подписал он фотографии.

Также блогер опубликовал несколько скриншотов с местных пабликов, где жители обсудили ситуацию.

Крым

Крым

twitter.com/CrimeaUA1

"Это "администрация" обещала после 10 декабря начинать украшение город?", "Ну красиво же. Чем не украшение? Город-помойка", "Воры и бездельники", "Скоро вся Керчь превратится в помойку, такими темпами ждать осталось недолго", - пожаловались местные жители.

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Также некоторые указали на тот факт, что оккупанты занимаются обустройством города только для отвода глаз.

"Все – чистая показуха! Мэр в Фейсбуке хвастается, как везде ремонты и уборки идут, а по факту - из сотен проблемных мест одно приводят в порядок, "абы не гавкали", "На Капитана Алиева мусор уже 2 месяца не вывозят. П*доры, а не администрация", - написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Россией Крыму открыли магазин с низкими ценами, который поразил сеть своим внешним видом.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымсоцсети
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Судя по окрасу газовой трубы...это Украина__)))
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Skvortsov Yury
Skvortsov Yury
Ну когда чубатые поймут..В России другие мусорные баки..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это фото сделано во Львове, так же как и это-------------- http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2017/05/24.05.2017_naumec_musor.jpg
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