"Скоро превратится в помойку": сеть разозлил беспредел оккупантов в Крыму

В аннексированном Россией Крыму так называемые власти вовремя не занимаются вывозом мусора из-за чего многие города погрязли в отходах.

В частности, в сети опубликовали свежие фото из Керчи, которая до оккупации была одним из главных туристических городов на полуострове. На ситуацию обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.

"Крым. Оккупированная Керчь по-новогоднему украшена круглый год, вот уже пять лет. Погружаемся в родную говень с соответствующими декорациями", - подписал он фотографии.

Также блогер опубликовал несколько скриншотов с местных пабликов, где жители обсудили ситуацию.

Крым twitter.com/CrimeaUA1

"Это "администрация" обещала после 10 декабря начинать украшение город?", "Ну красиво же. Чем не украшение? Город-помойка", "Воры и бездельники", "Скоро вся Керчь превратится в помойку, такими темпами ждать осталось недолго", - пожаловались местные жители.

Также некоторые указали на тот факт, что оккупанты занимаются обустройством города только для отвода глаз.

"Все – чистая показуха! Мэр в Фейсбуке хвастается, как везде ремонты и уборки идут, а по факту - из сотен проблемных мест одно приводят в порядок, "абы не гавкали", "На Капитана Алиева мусор уже 2 месяца не вывозят. П*доры, а не администрация", - написали пользователи.

Крым. Оккупированная Керчь по-новогоднему украшена круглый год, вот уже пять лет. Погружаемся в родную говень с соответствующими декорациями pic.twitter.com/lSAsCGi8IN — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 19 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Россией Крыму открыли магазин с низкими ценами, который поразил сеть своим внешним видом.