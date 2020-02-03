Больше, чем Меркель и Трамп: сколько получают украинские топ-чиновники и почему это слишком много

Украинские чиновники, политики и менеджеры привыкли жить на широкую ногу, зарабатывая миллионы. Главы государственных корпораций, которые распоряжаются не частными, а народными богатствами, получают заоблачные зарплаты.

Их аппетиты так велики, что простые украинцы годами должны работать не покладая рук, чтобы заработать себе на месячный оклад отечественного госчиновника. При этом во многих западных странах власть имущие не привыкли зарабатывать в сотни раз больше народа, потому что люди им этого не простят.

Сколько зарабатывают украинские “слуги” и почему мировые лидеры их намного скромнее – разбирался OBOZREVATEL.

Кто и сколько зарабатывает в Украине

В нынешних реалиях политические процессы и управление государственными компаниями переплетаются как никогда. К примеру, Кабинет министров может обновлять состав наблюдательного совета госкомпании “Нафтогаз”, которая распоряжается украинской нефтью и газом. Аналогичная ситуация и с “Укрзалізницей”, которая является государственным монополистом на железной дороге.

То есть политики могут прямо влиять на госкомпании, в том числе и на уровень зарплаты их топ-менеджеров. Но, как видим, зарплаты отечественных менеджеров, в том числе и благодаря помощи политиков, просто заоблачны.

Руководитель “Нафтогаза” Андрей Коболев за 2018 год с учетом всех надбавок и премий получал около 930 тысяч долларов каждый месяц. Ежедневно это более 30 тысяч долларов. Все дело как в большом окладе 25,5 млн в год, так и заоблачной премии в размере 261 млн грн за победу в арбитражном суде против Газпрома. Сколько будет получать Коболев в 2020 году – пока неизвестно.

Огромную зарплату получал и руководитель "Укрзалізниці” Евгений Кравцов, который был официально уволен с должности в конце января. Ежемесячно на руки он зарабатывал около 23 тысяч долларов. Средняя же зарплата на УЗ в первом квартале 2019 года составила 11 тысяч гривен (около 400 долларов).

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Не пасет задних и глава “Укрпочты” Игорь Смелянский. В 2020 году будет зарабатывать почти 1,9 млн гривен в месяц, или 76 тысяч долларов. Для сравнения: средняя зарплата рядовых работников предприятия в этом году вырастет до 6031 грн.

Возмущает свой жадностью и Генеральный директор “Антонова” Александр Донец. За декабрь 2019 года он задекларировал зарплату в размере 1,2 миллионов гривен (43 тыс. долларов). При этом сам завод находится на грани остановки и только в 2019-м, впервые за четыре года, продал самолет.

OBOZREVATEL ранее уже сравнивал зарплату Донца с президентом крупнейшей авиационной компании Northrop Grumman Corporation Кэти Уорден, которая зарабатывает примерно 76 тысяч долларов ежемесячно. Но разница в том, что предприятие Уорден за прошлый год заработало 30 млрд долларов, а “Антонов” в 123 раза меньше.

В европейских государственных компаниях в целом подход значительно отличается от украинских. Там достаточно сильные профсоюзные движения, антимонопольные органы и налоговая, которые не дают топ-руководителям выписывать себе миллионные премии.

Важно упомянуть тут и печальный опыт исполнительной власти в Украине, Кабинета министров. В начале 2020 года сразу несколько министров громко "вляпались" из-за чрезвычайно больших премий и надбавок к концу году. К примеру, за декабрь 2019 года сразу несколько членов правительства "выбили" себе просто огромные доходы из карманов украинцев:

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – 222 592 грн (8,8 тыс. долларов);

Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины – 233 893 грн (9,3 тыс. долларов);

Денис Малюська, министр юстиции – 226 361 грн (9 тыс. долларов);

Юлия Соколовская, министр социальной политики – 216 783 грн (8,6 тыс. долларов).

Это при том, что за ноябрь или октябрь министры получали в 2-3-4 раза меньше, чем к концу года. Тут важно добавить, что зарплата министров ни для кого не секрет и логично, что все члены правительства перед вступлением в должность знали о будущих окладах. И это никого не остановило, чтобы существенно увеличить себе жалование всего после 4-х месяцев работы.

Премии в Кабмине

К сравнению, в 2017 году в Польше СМИ узнали о том, что главы министерств и их заместители получают большие по местным меркам премии – более полумиллиона злотых в год. Вскоре после публикации этих данных лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский заявил, что министры должны отдать эти деньги католической благотворительной организации Caritas.

"Впрочем, за год из 151 награжденного премии отдали только 7 человек. Правящая партия, чтобы уменьшить политический ущерб из-за скандала, в мае 2018 года также инициировала снижение зарплат парламентариев на 20%. Оппозиционеры не голосовали за этот проект, однако в итоге он был принят", – пишет издание Новая Польша.

Президент Польши беднее украинского министра

Совсем другой подход во многих европейских странах, или в США. Там не принято, чтобы политики зарабатывали в сотни раз больше своего народа. К примеру, канцлер Германии Ангела Меркель ежемесячно получает около 22 тысяч долларов. При этом о трудолюбивости главы ФРГ ходят легенды, а средняя зарплата рядового немца равна 4 тысячам долларов.

Сравнения зарплат украинских топ-чиновников и мировых лидеров

Коллеги Меркель в Европе также отнюдь не мультимиллионеры. Президент Польши Анджей Дуда зарабатывает 3,7 тысяч долларов в месяц. Как пишет Новая Польша, аналогичную зарплату получают варшавские java-программисты. Столичные таксисты, работая в интенсивном графике, зарабатывают около 2 тысяч долларов. Средняя зарплата в стране сегодня — 950 долларов “чистыми”.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получает на руки 6,7 тысяч. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон зарабатывает 17 тысяч долларов, а президент Франции Эммануэль Макрон 16,7 тысяч долларов. Даже в самой влиятельной и богатой стране мира США, топ-политики не получают заоблачные суммы.

Так, оклад президента Дональда Трампа составляет 33 тысячи долларов в месяц. Сам же Трамп все полученные деньги передает на благотворительностью. Вице-президент Штатов Майк Пенс получает 19,2 тысячи долларов. Сравнивать степень ответственности украинских топ-чиновников с руководством США не стоит. К слову, президент Украины Владимир Зеленский официально получает чуть более 1 тысячи долларов – 28 тысяч гривен.

В результате получается просто смешная ситуация, когда руководитель украинский государственной компании получает в разы больше, чем лидер европейской страны или даже США. Чиновники или политики не должны зарабатывать мало, но в нынешней экономической ситуации и уровне жизни простых украинцев, получать сотни тысяч гривен недопустимо. Особенно в воюющей стране и при минимальной зарплате в 4,5 тысяч гривен.

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