$4 млн в час: озвучены заработки ТОП-5 богатейших семей мира

Самым состоятельным в 2019 году стало семейство Уолтонов. Представители этой династии зарабатывают $70 тыс. в минуту, $4 млн в час и $100 млн в день.

Как сообщает UBR со ссылкой на ежегодный рейтинг богатейших семейств планеты от Bloomberg, на протяжении 20 секунд они зарабатывают $23 тыс., в то время как начинающий работник в их компаниях – всего лишь 6 центов.

Агентство рассмотрело в своем списке 25 семей. Ниже – пять первых из них:

Семья Уолтон из штата Арканзас располагает на данный момент капиталом в $190,5 млрд. В их холдинг Walton Enterprises входит крупнейший по выручке ретейлер Walmart с оборотом в $514 млрд.

Самая богатая семья в мире Факты

Семейство Марс, известное благодаря производству шоколадных батончиков Snickers и Milky Way. В 2018-м его состояние достигло $126,5 млрд.

Компания Mars

Династия Кох. Собственники Koch Industries (мультинациональная корпорация, в которую входят компании по переработке нефти, химическому производству, торговле и инвестициям). Состояние семьи агентство оценило в $124,5 млрд.

Династия Кох interesno.cc

Правящая семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд. Их чистые активы стоят около $100 млрд, а в целом состояние оценивают намного выше. Многие члены королевской семьи зарабатывали деньги, заключая правительственные контракты и земельные сделки, а также основывали предприятия, обслуживающие государственные компании, такие как Saudi Aramco. Наследный принц Мухаммед бен Салман, сын седьмого монарха Саудовской Аравии, короля Салмана, лично контролирует активов на сумму более $1 млрд.

Аль-Сауд Комсомольская правда

Владельцы модного дома Chanel Аллен и Джерард Вертхаймеры. Их капитал составляет $57,6 млрд.

Аллен и Джерард Вертхаймеры zarubejom.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Forbes подсчитал состояниепопулярных рэперов и составил рейтинг самых богатых из них.

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