Сколько заплатим за машину из Европы по новым правилам: решение для еврономеров

В Украине за основу 13 июля приняли законопроект №8487, который значительно снижает стоимость растаможки автомобилей. Причем, чем новее машина, тем меньше за нее придется заплатить. Для примера, если раньше за авто с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см, возрастом 5 лет и стоимостью 5 тыс. евро при растаможке нужно было отдать 5,5 тыс. евро, по новым правилам - всего 2,6 тыс. евро.

OBOZREVATEL разобрался, сколько может стоить растаможка автомобиля после принятия новых правил.

Растаможить можно будет даже старые машины

Стандарт Евро-5 новым документом фактически отменяется, пояснил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. Коснется такое нововведение не только тех, кто используя лазейки в законе уже имеет машину без украинской регистрации, но и всех остальных украинцев. Правда, в самом документе не говорится о том, что сертификат экологической безопасности больше не будут требовать.

Как пояснила глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политики Нина Южанина, защититься от старых машин можно будет с помощью коэффициента возраста в новой формуле подсчета акциза. Например, за машину с объемом двигателя 2000 куб. см (бензин) возрастом 3 года по новым правилам придется заплатить акциз в 300 евро, а за такое же авто возрастом 13 лет – 1300 евро. К слову, за 13-летний дизельный автомобиль с объемом двигателя 3 тыс. куб. см сейчас платим акциз в 14.9 тыс. евро , а по новым правилам - 1950 евро.

Юрист Ольга Николаенко поясняет: соблюдение экологических стандартов необходимо для того, чтобы поставить автомобиль на учен в Сервисный центр МВД. Решить проблему засилья еврономеров в Украине, не отменив экологический стандарт, считает юрист, невозможно. Так как автомобили ввозили в режиме временного ввоза, никакие требования по экологическому стандарту к ним не применяли.

"Нет смысла им будет растомаживать автомобиль, если они потом не смогут его зарегистрировать при отсутствии экологического стандарта Евро-5", - поясняет Николаенко.

Если законопроект №8487 поддержат во втором чтении и в целом, ставки акциза будут считать по формуле: 50 евро (двигатель на бензине) умножить на объем двигателя/1000 и умножить на возраст автомобиля в года. Такая же формула будет действовать и для машин с дизельными двигателями, однако базовой ставкой вместо 50 будут 75 евро.

Как заявила Нина Южанина, по новой шкале за новый автомобиль с объемом двигателя 1600 куб. см нужно будет заплатить 150 евро, до пяти лет (Евро-5) – 300 евро, 2005–2009 года выпуска (Евро-4) – 750 евро, 2000–2004 годы (Евро-3) – 1 500 евро, за автомобили стандарта Евро-2 придется заплатить 7 500 евро.

Новые авто

Стоимость растаможки нового автомобиля также будет считаться по формуле. Коэффициент возраста будут учитывать на уровне единицы. Таким образом на конечный размер акциза он фактически не повлияет. Для примера, если сейчас на новый автомобиль объемом двигателя 1600 куб. см нужно заплатить акциз в 427 евро, то по новым правилам – всего 150 евро.

За такую же подержанную машину возрастом до пяти лет сейчас нужно заплатить 2629 евро, после нововведения – 300 евро. За машину старше пяти лет платят акциз размером 3906 евро, а по новым правилам – 750 евро (если автомобиль выпущен с 2000 по 2004 года – 1500 евро).

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что помимо снижения акцизов Рада также приняла за основу законопроект, который значительно увеличивает штрафы за нарушение таможенных правил. Причем штрафы придется платить и водителям, которые сели за руль неоформленной машины. Штраф – до 17 тыс. грн, или лишение прав на год. Тем, кто привез в Украину автомобиль на еврономерах и передал его в третьи руки, грозит штраф в размере 17 тыс. грн. Если пройти регистрацию не за 30 дней, как это положено, а опоздать на месяц – штраф 85 тыс. грн, больше месяца – 170 тыс. грн.